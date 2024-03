Gaja Prestor se je zaročila

Gaja Prestor je v začetku leta napovedala svoj prvi samostojni koncert. Zaradi težav z zdravjem, s katerimi se spopada že od oktobra lani, pa je svoj največji projekt do sedaj hitro odpovedala. "Zdi se mi, da so se stvari nabirale že nekaj časa. Videla sem, da moja glava trenutno ni sposobna biti pod tako velikim pritiskom, kot je organizacija dogodka. Ko sem samo na koledarju gledala ta datum, 14. februar, me je stiskalo. Vem, da je bila odpoved koncerta prava odločitev, saj mi je takoj, ko sem ga odpovedala, z ramen padla velika teža," je pojasnila v intervjuju za Siol.net in dodala, da namerava koncert izpeljati jeseni, ko bo izdala svoj prvi album.