40-letna filmska igralka Olivia Wilde si je tekmo med Los Angeles Lakers in Boston Celtics ogledala v družbi novega partnerja, 36-letnega nekdanjega profesionalnega košarkarja Danea DiLiegra. S tem je tudi uradno pokazala, da je prebolela razhod z nekdanjim partnerjem, 30-letnim britanskim popzvezdnikom Harryjem Stylesom, s katerim naj bi bila v razmerju od leta 2020 do konca leta 2022.

Igralkin novi partner DiLiegro je prav tako igralec in nekdanji profesionalni košarkar, ki v višino meri dva metra in tri centimetre. Foto: Guliverimage

Igralka si je vzela čas za zmenke, da bi se "osredotočila nase in svojo družino", so poznavalci blizu zvezdnice povedali za DailyMail.

"Po razhodu s Harryjem si je res vzela čas za oddih od zmenkov in vstran od soja žarometov, da bi se osredotočila nase in svojo družino," so povedali viri blizu igralke. "Preveč se je zapletla v to in njuno razmerje je postalo javni spektakel," so dodali.

Kot so še povedali viri, si zvezdnica ne želi ponavljati svojih napak, še posebej ne po tem, ko se je romantično zapletla in kasneje razšla s precej mlajšim Stylesom, vse to pa se je zgodilo po koncu njenega devetletnega razmerja z nekdanjim partnerjem Jasonom Sudeikisom, kar je na njej pustilo davek in je bilo zanjo še težje, "ker so bili vpleteni otroci".

S Sudeikisom je bila Wilde v razmerju med leti 2011 do 2020, skupaj pa si delita tudi desetletnega sina Otisa in osemletno hčerko Daisy.

Pred Sudeikisom je bila Wilde od leta 2003 do 2011 poročena z italijansko-ameriškim filmskim ustvarjalcem Taom dei Principi Ruspolijem, s katerim nista imela otrok.

Z visokoraslim izbrancem "imata veliko skupnega"

V svežem razmerju pa si očitno Wilde želi ohraniti vsaj malo zasebnosti. Njen novi partner DiLiegro je prav tako igralec in nekdanji profesionalni košarkar, ki je profesionalno košarko osem sezon igral za klube v Izraelu in Italiji. DiLiegro, ki v višino meri 203 centimetrov, trenutno prebiva v Los Angelesu in ima tako ameriško, italijansko kot tudi izraelsko državljanstvo.

"O svojem zasebnem in ljubezenskem življenju ne govori javno, saj ve, da bo le tako lahko trajalo," je o ljubezenskem razmerju Wilde povedal vir. Wilde naj bi se Dane zdel "neverjetno privlačen in imata veliko skupnega". Poznavalec para je dodal še, da je Dane "strasten in ve, kako ravnati z žensko", ter da oba obožujeta šport, rada preživljata čas v družbi drug drugega in se ne bojita pokazati naklonjenosti, ko se skupaj pojavita v javnosti.