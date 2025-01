Ameriška filmska in televizijska igralka Gwyneth Paltrow je svojo vilo v Mandevillu, delu prestižne soseske Brentwood (v bližini Los Angelesa), za 22 milijonov dolarjev (oz. nekaj več kot 21 milijonov evrov) prodala manj kot leto dni po tem, ko je oglas zanjo oddala na nepremičninski trg, je poročal Wall Street Journal.

Toda zvezdnica je morala pred prodajo znižati njeno ceno, saj je vilo še maja lani oglaševala za 29,9 milijona dolarjev (28,6 milijona evrov), oktobra lani pa je ceno znižala na 24,9 milijona dolarjev (slabih 24 milijonov evrov).

Pritličje vile je bilo zgrajeno v petdesetih letih prejšnjega stoletja, prenovljeno pa je bilo leta 2009. Nepremičnina ima šest spalnic. Hiša za goste se ponaša z eno spalnico, pisarno, telovadnico, vinsko kletjo, kinom in igralnico.

Nepremičnino je igralka kupila za slabih deset milijonov dolarjev

Igralkina nepremičninska agentka Lea Porter je za The Wall Street Journal povedala, da je vila obdana z visokimi živimi mejami in drevesi, kar bo naslednjemu lastniku zagotavljalo največjo mogočo mero zasebnosti.

Foto: Profimedia

Paltrow je glede na lastniške evidence nepremičnino za manj kot deset milijonov dolarjev (okoli 9,5 milijona evrov) kupila leta 2012 z nekdanjim možem Chrisom Martinom, frontmanom zasedbe Coldplay. Kot glavni razlog za prodajo luksuzne nepremičnine je njena agentka navedla potrebo po manjši nepremičnini, saj so igralkini otroci vse starejši (z Martinom sta se jima v 13-letnem zakonu rodila zdaj 20-letna Apple in 18-letni Moses).

Kot še pišejo nekateri ameriški mediji, prodana nepremičnina v grozovitih požarih, ki so pustošili po Los Angelesu, ni bila poškodovana.

Foto: Profimedia

Paltrow ima poleg prodane nepremičnine tudi posestvo v Montecitu v Kaliforniji in hišo v Amagansettu v New Yorku. Agentka pravi, da nameravata Paltrow in njen sedanji mož, režiser in scenarist Brad Falchuk, nekaj časa preživeti v obeh hišah, morda pa bosta kupila še tretji dom v Los Angelesu.

Gwyneth Paltrow se je z režiserjem in scenaristom Bradom Falchukom poročila leta 2018, ko so se na posestvo v soseski Brentwood preselili skupaj z njegovima otrokoma. Foto: Guliverimage

