Raper Marko Kocjan, bolj znan pod odrskim imenom Emkej, je oddan. Kot je razkril na Instagramu, sta z izbranko Majo pred kratkim skočila v zakonski jarem. Ob tem je objavil utrinek s poroke.

Z Majo sta se zaročila letos poleti, a se poznata že veliko dlje. "Spoznala sta se pri 16. Najprej se je on zaljubil vanjo, a ga ni hotela, kasneje se je ona vanj, a je on ni hotel," je na Instagramu zapisal ob zaroki: "Zanimivo je, kako se za prave ljudi zmeraj najdejo nove priložnosti. Spet sta se našla, a tokrat sta bila zrelejša, dovzetnejša in empatična. Od nekdaj do konca."

