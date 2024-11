Špansko-kubanska igralka Ana de Armas je našla novo ljubezen. Tokrat so fotografi par prvič ujeli v javnosti med sprehodom in strastnim poljubljanjem v španski prestolnici.

Šestintridesetletna španska igralka Ana de Armas se je v četrtek sprehodila po ulicah Madrida, tokrat pa so jo fotografi prvič ujeli med romantičnim pogovorom z njenim novim izbrancem Manuelom Anido Cuesto, pastorkom predsednika Kube Miguela Díaza-Canela Bermúdeza.

Sveža zaljubljenca, ki naj bi bila v razmerju nekaj mesecev, sta si v španski prestolnici izmenjala tudi nekaj strastnih poljubov in po fotografijah sodeč vidno uživala v družbi drug drugega.

Igralka žari ob novem izbrancu. Foto: Profimedia

De Armas je bila v zvezi z bivšim možem Jennifer Lopez

De Armas je bila v preteklosti za krajši čas v zvezi z igralcem Benom Affleckom, par pa naj bi se razšel v začetku leta 2021. Affleck se je letos po dveh letih ločil od Jennifer Lopez, s katero sta pred dvem letoma obudila romanco iz začetka dvatisočih in se lani tudi poročila. De Armas pa so od junija 2021 ljubezensko povezovali tudi z izvršnim direktorjem Tinderja Paulom Boukadakisom. Ana de Armas je bila sicer med letoma 2011 in 2013 poročena s katalonskim igralcem Marcom Clotetom.

Foto: Profimedia

Igralka je dlje časa živela na obrobju Los Angelesa, preden naj bi se preselila v Vermont. V intervjuju za E! News je de Armas septembra dejala, da je našla dom, kjer se res počuti varno. "Lahko se zberem in tja pripeljem samo tiste, s katerimi želim biti. Tam imam svoj mali kokon," je dejala.

Foto: Profimedia

Ana Celia de Armas Caso je svojo igralsko kariero začela na Kubi z glavno vlogo v romantični drami Una rosa de Francia. Pri 18 letih se je preselila v Madrid in šest sezon od leta 2007 do 2010 igrala v priljubljeni drami El Internado.

Naslednjo vlogo bo de Armas zaigrala v filmu From the World of John Wick: Ballerina, ki bo izšel junija prihodnje leto. V njem igra morilko Evo Macarro, ki svoje usposabljanje začne, ko sreča Johna Wicka, ki ga igra Keanu Reeves.

Oglejte si še: