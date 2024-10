Leta 2020 je odjeknila novica, da se po 20 letih zveze in desetih letih zakona ločujeta plesalca Jurij in Jagoda Batagelj. Kljub ločitvi sta ostala v dobrih odnosih in zaradi njune hčerke Ive ohranjata družinske vezi. Še vedno sodelujeta tudi na plesnem področju.

Nekdanja državna, evropska in svetovna prvaka v latinskoameriških plesih sta tako pred kratkim skupaj zaplesala na modelarskem dogodku Lubejzn je u zraki (Love is in the Air), ki ga je organizirala prav Batageljeva nova izbranka. Gre za Barbaro Žlender, svakinjo televizijskega voditelja Taijija Tokuhise.

Spoznala, da sta si resnično usojena

Kot poroča omenjena revija, je imela tudi njuna zgodba vzpone in padce, a sta po krajšem premoru spoznala, da sta si resnično usojena. Na modelarskem dogodku, ki je potekal septembra na letališču v Vipavi, sta tako združila skupne interese in se znova povezala.

Žlender je po dogodku na družbenem omrežju Facebook objavila tudi zapis, v katerem se je svojemu partnerju zahvalila za vso podporo. "Hvala, Jurij, ker si me opogumil, mi zaupal ter pokazal, da skupaj zmoreva uresničiti tudi največje sanje. Predvsem pa hvala, ker si me navdihnil. Tvoj neverjeten občutek za ustvarjalnost in tvoj talent sta resnično nekaj posebnega," je izpostavila.

In dodala: "Občudujem te kot izjemnega umetnika, ki s svojo kreativnostjo in neizmerno strastjo do vsega, česar se lotiš, navdušuješ in inspiriraš vse okoli sebe. Ponosna sem, da sem bila del te čudovite zgodbe s tabo."

Njuni prijatelji so za revijo povedali, da je njuna ljubezen polna smeha, doživetij in podpore, skupaj pa sta dokaz, da je ljubezen res v zraku.

