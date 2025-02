Pepel in kri - Dan ljubezni (1975)

Uspešnica avtorskih velikanov slovenske glasbe je zagotovo zimzelena skladba, ki jo je izvajala zasedba Pepel in kri. Avtor glasbe je Tadej Hrušovar, tudi nekdanji član omenjene skupine, avtor besedila pa eden največjih besedilopiscev v Sloveniji Dušan Velkaverh. Producent skladbe je bil Dečo Žgur. Dan ljubezni je skupin Pepel in kri leta 1975 zapela na evrovizijskem odru in je bila njihov drugi izdan single. Premierno so skladbo predstavili na Opatijskem festivalu in z njo nepričakovano slavili ter Jugoslavijo zastopali na Evroviziji.

Elda Viler - Ti si moja ljubezen (1979)

Ena najbolj znanih slovenskih pevk Elda Viler je leta 1979 izdala skladbo Ti si moja ljubezen, za katero je glasbo napisal Jure Robežnik, besedilo pa je Viler napisala sama. Skladba je postala zimzelena ljubezenska pesem, poletni videospot zanjo pa so posneli v Piranu. V pesmi Viler govori o fantu iz svojih sanj. V svoji bogati glasbeni karieri je pevka nastopila na mnogih festivalih. Prvič je na festivalu Slovenske popevke (na njem je prvič nastopila leta 1964) zmagala leta 1967 s skladbo Vzameš me v roke.

Marko Vozelj - Ljubezen ni samo navada (2017)

Ena izmed večjih uspešnic Marka Vozlja je zagotovo pesem Ljubezen ni samo navada. Avtor glasbe je Matjaž Vlašič, besedilo pa je napisal Vozelj. Po tem, ko je Vozelj zapustil skupino Čuki, se je ustalil predvsem pri ustvarjanju čutnih balad z ljubezensko tematiko.

Jan Plestenjak - Valentinova pesem (2025)

Jan Plestenjak je svojo novo skladbo, čutno balado Valentinova pesem, predstavil v začetku letošnjega leta, izdal pa jo je brez pompozne napovedi. Kot je povedal v več podkastih, tudi v nedavnem Siolovem Spotkastu, taka pesem ni uspešnica na prvo žogo, ampak potrebuje nekaj časa, da jo ljudje vzamejo za svojo.

V njej pripoveduje o ljubezni, ki na koncu ni dozorela v nekaj več, a Plestenjak je ob tem povedal, da večine svojih pesmi ni napisal po osebni zgodbi, ampak po zgodbah, ki so mu jih o svojem življenju povedali ljudje.

Žan Serčič - Pusti mi spomin (2023)

Štajerski glasbenik Žan Serčič, ki bo letos praznoval že petnajsto obletnico svojega glasbenega ustvarjanja, je pred slabima dvema letoma izdal eno svojih največjih avtorskih uspešnic z naslovom Pusti mi spomin. Čeprav tudi njegova pesem govori o neuresničeni ljubezni oz. ljubezni, ki se je končala, pa se je skladba hitro prijela med občinstvom.

V moderno pop balado je Serčič združil zvoke tolkal, saksofona in kitar, ki jih je spretno dopolnil s klaviaturami in modernim beatom. Aranžma je Serčič ustvaril s prekaljenim basistom in producentom Krešimirjem Tomcem, videopodobo pesmi pa je ustvaril na Majorki.

Prelom - Ljubezen iz šolskih dni (1977)

Še ena izmed ljubezenskih pesmi, ki opeva pretekle sladke trenutke, je znana skladba zasedbe Prelom iz leta 1977. Glasbo in besedilo zanjo je napisal Tomaž Kozlevčar. Zasedba, ki so jo poleg Kozlevčarja (klaviature, vokal) sestavljali še Jani Tutta (bobni), Miro Markič (kitara, vokal) ter Dušan Markič - Duco (bas kitara, vokal), v času svojega delovanja ni izdala albumov.

Mi2 - Sladka kot med (2011)

Ena najbolj znanih rockerskih ljubezenskih balad je zagotovo skladba Sladka kot med zasedbe Mi2. Glasba Jerneja Dirnbeka in besedilo, ki ga je Dirnbek napisal s Tončkom Kregarjem, poslušalce zagotovo odneseta v čas pomladnega zaljubljanja in lepih občutkov ob ljubljeni osebi. Balado, ki se v svojem besedilu ne spominja le izgubljene mladostne ljubezni, temveč se zasedba prek nje s spomini vrača tudi v otroštvo v svojem rodnem malem kraju, Rogatcu, je izšla leta 2011 na njihovem albumu Rokenrol.

Helena Blagne - Ti boš vedno prvi (2017)

Slovenska pevska diva Helena Blagne v svoji pesmi Ti boš vedno prvi poje o brezpogojni ljubezni. Glasbo je napisal Raay (Aleš Vovk), besedilo pa je delo enega najbolj znanih slovenskih besedilopiscev Draga Misleja - Mefa. Ob 40-letnici glasbene kariere letos na vrhuncu pomladi, konec maja, ob boku koncertne turneje pripravlja ekskluzivni koncert v Križankah.

Rok'n'band - Jagode in čokolada (1997)

Ena največjih uspešnic zasedbe Rok'n'band je zagotovo pesem, ki "naj spomine ti pričara". Ob spominu na julijske noči, jagode in čokolado nam v pesmi prepeva slovenski Elvis Presley, pevec zasedbe Rok Ferengja, ki je leta 1995 skupino tudi ustanovil. Skupina navdih za svoje ustvarjanje črpa iz glasbe petdesetih let in njenih najodmevnejših izvajalcev. S pesmijo avtorja Saše Losića in slovenskim besedilom Janeza Zmazka - Žana je zasedba leta 1997 s spodnjo skladbo nastopila na slovenskem izboru za pesem Evrovizije (EMA).

Marta Zore - Ljubezen (2000)

Še ena izmed zelo znanih pesmi, ki jih z valentinovim povezuje že naslov, je tudi pesem Ljubezen pevke zabavne glasbe in skladateljice Marte Zore, ki je s svojimi uspešnicami navduševala predvsem v devetdesetih letih in na prelomu tisočletja. Omenjeno pesem je Zore izdala leta 2000, zanjo pa je napisala tudi besedilo. S še eno svojo veliko uspešnico Še si tu pa je leta 1995 slavila na Melodijah morja in sonca (MMS).

Seveda pa je čudovitih slovenskih pesmi z ljubezensko tematiko še veliko več, zato si poleg zgornjih izbranih desetih pesmi predvajajte še svojo najljubšo ter si privoščite čarobne trenutke v dvoje, sami ali pa v družbi ljubljenih oseb.

Preberite še: