Ne pričakujte vrtnic: v tem znaku so rojeni najmanj romantični ljudje

Med nebesnimi znamenji eno izstopa v tem, da mu ni prav nič do romantike, grandioznih gest in sladkih izjav. A to ne pomeni, da ne pozna ljubezni.

Ko gre za romantične geste, najprej pomislimo na večerjo ob svečah, ljubezenska sporočila in dolge sprehode ob sončnem zahodu. Kaj pa, če vaš partner preprosto ni takšen? Eno od znamenj zodiaka je, bodimo iskreni, bolj praktično kot romantično. Če še niste ugotovili, za koga gre – to so kozorogi.

Ne razumejo romantičnih gest

Če je romantika umetnost, je kozorog tisti, ki stoji v kotu galerije in se s prekrižanimi rokami sprašuje: "Kaj je smisel tega?" To zemeljsko znamenje slovi po svoji resnosti in praktičnosti, zato so cvetlice in poezija običajno na dnu seznama njegovih prioritet. Ne zato, ker ne bi ljubil, saj kozorogi ljubijo izjemno globoko, ampak je ljubezen zanj bolj projekt kot pa romantični film.

Zakaj so kozorogi najmanj romantični? Osredotočeni so na resnični svet in dolgoročne cilje. Namesto da bi vas zasipali z romantičnimi gestami, vam bodo raje zagotovili stabilnost – čustveno, finančno in logistično. Zanje je najboljše darilo tisto, ki ima smisel in namen, denimo praktičen aparat ali plačan račun.

Ljubezen izražajo z dejanji, ne besedami

Romantične večerje ob svečah morda niso v njihovem slogu, toda če vam popravijo pokvarjeno pipo ali pomagajo pri davčnih obrazcih, je to njihova različica izjave "ljubim te". Kozorogi so prepričani, da dejanja povedo veliko več kot besede, zato ne pričakujte velikih ljubezenskih izlivov, lahko pa ste prepričani, da vas bodo vedno podpirali in pazili na vas.

Če ste s kozorogom, sprejmite dejstvo, da je njihov pristop k ljubezni pragmatičen. Ne silite ga v "srčkane trenutke", ker se to ne bo dobro končalo. Namesto tega cenite njegovo zanesljivost in pripravljenost, da je vedno ob vas, tudi če pozabi na obletnice.