V teh znamenjih se rodijo najnapornejši ljudje

Vsi poznamo kakšno osebo, ki je neverjetno nadarjena za preizkušanje našega potrpljenja. Poskušamo jo imeti radi, a včasih se zdi, da je rojena za to, da nam para živce. In običajno so takšni ljudje rojeni v teh dveh znakih horoskopa.

Devica

Čeprav jih pogosto vodijo dobri nameni, pa nagnjenost devic k pripombam in analiziranju ob živce spravi tudi najbolj potrpežljive ljudi. Če obstaja beseda, ki jih popolnoma opiše, je to "zakaj". "Zakaj tega nisi naredil bolje?", "Zakaj ne razmišljaš o vseh mogočih posledicah?", "Zakaj nisi do potankosti sledila mojim navodilom?" In tako naprej ...

Device imajo neverjeten talent za to, da opazijo vsako, še tako drobno pomanjkljivost, in nič jih ne bo ustavilo, da vas ne bi opozorile nanjo. S svojo potrebo po popolnosti marsikoga povsem izčrpajo, predvsem zato, ker nikakor ne morejo razumeti, zakaj vsi ostali ne delijo njihovega pogleda na svet.

Oven

Medtem ko device vso energijo porabijo za svoj perfekcionizem, jo ovni trošijo za uveljavljanje svojega mnenja. To ognjeno znamenje ne pozna besede kompromis in v vsako situacijo vstopi z mentaliteto generala. Ne glede na to, ali gre za izbiro filma oziroma restavracije ali za debato o globalni politični situaciji, je oven prepričan v svoj prav.

Debata z ovnom? Pozabite na to. Ovni s svojo energijo lahko navdihujejo, toda ko preidejo v razpoloženje "vedno imam prav", je bolje, da se umaknete in jih pustite, da sami bijejo svojo bitko. Naporni pa niso le zaradi svoje trmoglavosti, s svojo impulzivnostjo vas pogosto zvlečejo v situacije, za katere niste niti vedeli, da obstajajo.