Na idilični lokaciji Azienda Agricola Castelvecchio v Italiji, se je preteklo soboto s svojo izbranko poročil slovenski košarkar Luka Rupnik. Slavja so se udeležili tudi mnogi njegovi košarkarski in drugi športni kolegi.

31-letni košarkar in občasni slovenski reprezentant Luka Rupnik, ki sicer igra za francoski klub Poitiers Basket 86, je v Italiji na idilični lokaciji na posestvu Azienda Agricola Castelvecchio večno zvestobo obljubil zobozdravnici Urši Knap Okretic.

Foto: Instagram/oblakjan

Povabil številna znana imena iz sveta športa

Svati so delili nekaj utrinkov poročnega dne, med povabljenci pa je bilo tudi veliko znanih imen predvsem iz sveta športa. Poroke so se udeležili slovenski nogometaš Jan Oblak in njegova izbranka Olga Danilović, odbojkarica Pia Blažič, seveda pa je ženin povabil tudi svoje košarkarske kolege, med njimi Luko Dončića, Vlatka Čančarja, Zorana Dragića, Matica Rebca, Alena Omića in Jaka Blažiča. Slednji pa je bil tudi njegova poročna priča.

Vlatko Čančar je v objavi fotografije z ženinom in nevesto zapisal, da jima želi dolgo življenje, polno zdravja, sreče in ljubezni.

Foto: Instagram/cancar31

Nevesta je nosila dolgo belo obleko brez naramnic in biserno ogrlico, svoj videz pa je dopolnila tudi z belo pahljačo. Ženin je bil oblečen v klasično modno moško obleko z belim suknjičem, ki ji je dodal metuljčka.

Foto: Instagram/cancar31

Na posestvu se ukvarjajo z vinsko trto in oljkami

Od leta 2013 se podjetje Azienda Agricola Castelvecchio odloča za trajnostno vinogradništvo z majhnim vplivom na okolje. Zgodovinski dokazi potrjujejo, da so na posestvu, ki je danes v lasti družine Terraneo, že leta 1578 na kraških gričih uspevale vinska trta in oljke. Od leta 1700 je na posestvu nastala Villa Veneta, danes pa se imenuje Azienda Agricola Castelvecchio, je še zapisano na spletni strani posestva.

Oglejte si še: