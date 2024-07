Na ekstravagantni poroki sina najbogatejšega Indijca številne znane osebnosti #video

Ta konec tedna se bo v Mumbaiju poročil Anant Ambani, sin indijskega milijarderja in devetega najbogatejšega človeka na svetu Mukesha Ambanija. Ekstravagantnega tridnevnega poročnega slavja se bo poleg indijske elite udeležilo več svetovno znanih poslovnežev, politikov in drugih znanih osebnosti. V zgornjem posnetku si lahko pogledate, kaj si o poroki mislijo prebivalci Mumbaja.

V Mumbai danes prihajajo številni znani poslovneži, politiki in zvezdniki iz sveta filma, glasbe in zabavne industrije, ki se bodo udeležili poroke 29-letnega Ananta Ambanija, najmlajšega sina Mukesha Ambanija – indijskega milijarderja, najbogatejšega Azijca in devetega najbogatejšega Zemljana.

Foto: Reuters Anant Ambani se bo ta konec tedna poročil s svojo 29-letno izbranko Radhiko Merchant, hčerko indijskega farmacevtskega magnata in milijarderja Virena Merchanta.

Tridnevno poročno slavje bo večinoma potekalo v kongresnem centru Jio

Razkošno tridnevno poročno slavje bo večinoma potekalo v kongresnem centru Jio, ki obsega skoraj 75 tisoč kvadratnih metrov in je v lasti Ambanijeve družbe Reliance Industries – največjega zasebnega podjetja v Indiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Slavja se udeležuje tudi profesionalni borec in igralec John Cena. Foto: Guliverimage

Med povabljenimi so številne znane osebnosti. V Mumbai sta danes že prispeli ameriški zvezdnici Khloe in Kim Kardashian, med drugimi naj bi jima sledili še nekdanja britanska premierja Boris Johnson in Tony Blair, direktor južnokorejske družbe Samsung Han Jong-Hee in nekdanji generalni sekretar ZN Ban Ki-moon.

Khloe in Kim Kardashian Foto: Profimedia

Med povabljenimi sta tudi nekdanji angleški nogometaš David Beckham s soprogo Victorio, številni pripadniki bollywoodske elite in drugi znani Indijci, kot je igralka Priyanka Chopra. Po poročanju indijskih medijev je družina Ambani za prevoz gostov najela tri letala falcon 2000 in več deset zasebnih letal.

Priyanka Chopra z možem Nickom Jonasom Foto: Profimedia

Foto: Guliverimage

Predporočna slavja začeli že marca letos

Ambani je za sina v zadnjih mesecih pripravil več razkošnih predporočnih zabav, ki so se začele marca s tridnevnim slavjem v kompleksu v lasti družine Ambani v Jamnagaru. Udeležilo se ga je več kot 1.200 gostov, tudi številni znani, med drugim sta nastopila ameriška pevka Rihanna in kanadski pevec Justin Bieber.

Zaročenca sta se nato junija odpravila na večdnevno križarjenje po Sredozemlju, med katerim so na plesu v maskah na gradu v francoskem Cannesu nastopili ameriška pevka Katy Perry, skupina Backstreet Boys, raper Pitbull in italijanski tenorist Andrea Bocelli.

Mukesh Ambani je po podatkih ameriške poslovne revije Forbes trenutno deveti najbogatejši človek na svetu s 116 milijardami dolarjev premoženja. Obogatel je kot dedič lastnika uspešnega industrijskega podjetja na področju nafte, plina in petrokemije, ki ga je razvil v komercialnega giganta in posegel tudi v maloprodajo, telekomunikacije in kriket. Že leta 2018 je za svojo hčerko Isho organiziral najdražjo poroko v Indiji doslej, ki naj bi stala sto milijonov dolarjev.

