Zakonca Beckham sta pred oltar stopila četrtega julija 1999 na gradu Luttrellstown na Irskem. Ob srebrni obletnici poroke sta si znova nadela kultni vijoličasti obleki, s katerimi sta pred 25 leti krasila naslovnice številnih mednarodnih revij. "Poglejte, kaj sva našla," je pod fotografijo na družbenem omrežju Instagram zapisal nekdanji nogometni zvezdnik.

Nekaj več fotografij je delila Victoria, ki je pripisala, da ne more verjeti, da sta jima obleki po 25 letih še vedno prav. Objavo je posvetila tudi njunim štirim otrokom in jim povedala, kako rada jih imata.

Victoria s kratko pričesko, David pa z bistveno manj tetovažami

David Beckham je na poročni dan nosil vijoličasto obleko s temnovijoličasto rožo, videz pa dopolnil z ujemajočimi se čevlji. Obleko identične barve je nosila tudi Victoria Beckham, ki je vijoličasti dodala nekaj rdeče. Ta je vidna v notranjosti obleke in cvetličnem dodatku na rami. Pred 25 leti je imela Victoria kratko pričesko, David pa bistveno manj tetovaž, kot jih ima danes.

Poglejte, kako sta bila videti na poročni dan:

Par ima štiri otroke – 25-letnega Brooklyna, 21-letnega Romea, 19-letnega Cruza in 12-letno Harper. Brooklyn je bil tudi na poroki svojih staršev, kjer je kot štirimesečni dojenček "pazil" na poročni prstan.

Vsako leto dopustujeta na Hrvaškem

Zaljubljeni britanski par vsako obletnico poroke praznuje na poseben način. Medtem ko sta pred leti praznovala v Parizu, trenutno dopustujeta pri naših sosedih na Sardiniji, kjer z otroki uživata na zasebni jahti. Vsako leto obiščeta tudi Hrvaško, kjer ju je navdušil otok Lopud. Po poročanju srbskih medijev naj bi se zanimala tudi za nakup 12-milijonske luksuzne vile v bližini črnogorskega mesta Tivat.

Beckhamova sta sicer ena izmed številnih zvezdnikov, ki sta usodni da dahnila na četrti julij, dan neodvisnosti v ZDA. Med njimi so tudi Julia Roberts in Danny Moder, Ashton Kutcher in Mila Kunis ter Ozzy in Sharon Osbourne.

David in Victoria Beckham trenutno dopustujeta na Sardiniji, kjer z otroki uživata na zasebni jahti. Foto: Profimedia

Preberite tudi: