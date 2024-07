Tridesetletni kanadski pevec Justin Bieber je že prispel v indijski Mumbaj, kamor ga je povabil indijski milijarder Anant Ambani, sicer najmlajši sin največjega indijskega poslovnega tajkuna Mukesha Ambanija. Ta je trenutno deseti najbogatejši človek na svetu in najbogatejši Azijec.

Devetindvajsetletni Anant se bo v sredini meseca poročil z Radhiko Merchant, hčerko bogatega poslovneža Virena Merchanta. Sedeminšestdesetletni Mukesh je predsednik in generalni direktor podjetja Reliance Industries, ki ima povezave na področju nafte in plina, finančnih storitev, maloprodaje in telekomunikacij. Forbes njegovo neto vrednost ocenjuje na 116 milijard dolarjev (107 milijonov evrov).

Bieber bo po svojem nastopu bogatejši za več kot devet milijonov evrov. Foto: Profimedia

Poročno slavje naj bi se po poročanju ameriških medijev začelo 12. julija in bo trajalo do 14. julija.

Indijski milijarder ne varčuje niti pri predporočnih slavjih

Predporočno slavje se je pravzaprav začelo že pred meseci, ko je Mukesh Ambani za svojega sina pripravil velik predporočni dogodek. Med več kot tisoč povabljenimi gosti na seznamu za tridnevno druženje so bili milijarderji, bollywoodske zvezde, med drugim tudi Mark Zuckerberg, Rihanna, ki je tudi nastopila, A$AP Rocky, Bill Gates, Ivanka Trump in Hillary Clinton.

Že leta 2018 pa je popzvezdnica Beyonce nastopila na predporočnem slavju Ambanijeve hčerke Ishe Ambani, ki se je poročila z možem Anandom Piramalom. Med pomembnimi gosti sta bila že takrat nekdanja ameriška državna sekretarja Hillary Clinton in John Kerry. Slovesnost naj bi stala sto milijonov dolarjev, vključno z nastopom Beyoncé.

Oglejte si še: