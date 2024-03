Na milijonski zabavi najbogatejšega Azijca tudi Rihanna in Zuckerberg #video

Najbogatejši Azijec Mukesh Ambani je za danes v mestu Jamnagar v zahodni indijski provinci Gudžarat priredil razkošno predporočno zabavo za svojega 28-letnega sina Ananta. Med povabljenci ne bo manjkalo slavnih osebnosti, med katerimi so tudi pevka Rihanna, glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg in ustanovitelj Microsofta Bill Gates. V zgornjem posnetku si oglejte prihod nekaterih gostov.

Sin desetega najbogatejšega človeka na svetu bo s partnerko Radhiko Merchant usodni da dahnil julija. Oče Mukesh Ambani, sicer predsednik družbe Reliance Industries, mu je zato danes priredil razkošno predporočno zabavo, na kateri se bo trlo domačih in tujih slavnih osebnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je na poroko prišel v družbi žene Priscille Chan. Foto: Profimedia

Rihanna bo za nastop prejela do devet milijonov dolarjev

Poleg bollywoodskih zvezd Shaha Rukha Khana in Amitabha Bachchana se bodo tridnevnega dogodka s približno 1.200 gosti med drugim udeležili Rihanna, Mark Zuckerberg in Bill Gates. Prisotni bodo tudi hči nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa Ivanka Trump in številni najpremožnejši Indijci. Rihanna bo na zabavi tudi nastopila, za kar naj bi prejela do devet milijonov dolarjev (8,3 milijona evrov).

Prirejanje razkošnih zabav s slavnimi gosti za svoje otroke za 66-letnega Ambanija ni nič neobičajnega. Na predporočnem slavju njegove hčerke Ishe leta 2018 je nastopila pevka Beyonce, med gosti pa sta bila med drugim nekdanja državna sekretarja ZDA Hillary Clinton in John Kerry, navaja britanski BBC.

Fotogalerija 1 / 3

Za hčerino poroko zapravil sto milijonov dolarjev

Tokratno praznovanje, ki se bo končalo v nedeljo, se je začelo že v začetku tedna, ko je družina Ambani prebivalcem Jamnagarja postregla s hrano in financirala gradnjo več hindujskih templjev.

Ni jasno, koliko bo zabava stala. Za Ishino poroko leta 2018 naj bi Ambani, čigar premoženje po podatkih revije Forbes znaša vrtoglavih 115 milijard dolarjev (138 milijard evrov), izdvojil sto milijonov dolarjev (92 milijonov evrov), kar pa so viri blizu družine zanikali. Po njihovih navedbah je račun za hčerkino poroko na koncu znašal "pičlih" 15 milijonov dolarjev (13,8 milijona evrov).

Praznovanje se je začelo že v začetku tedna, ko je družina Ambani prebivalcem Jamnagarja postregla s hrano. Foto: Reuters

Preberite tudi: