Milijonska romska poroka v Ljubljani: za darilo dobila hišo s 600 kvadrati #video

V Ljubljani so pred dnevi priredili razkošno romsko poroko, o kateri je poročal srbski novinar Uroš Božić. Posnetek s poroke si oglejte zgoraj. Ženin, ki je moral za nevesto plačati več kot sto tisoč evrov, je na isti dan praznoval 18. rojstni dan, medtem ko je nevesta še mladoletna. Na slavje sta se pripeljala v limuzini, za poročna darila pa sta med drugim dobila hišo s 600 kvadrati, deset tisoč evrov in kilogram zlata.

Na posnetku, ki se je razširil po družbenem omrežju TikTok, je videti mladoporočenca, njuni družini in prijatelje, ki so v ljubljanskem gostišču Portal praznovali poroko in 18. rojstni dan.

Poroka ni bila dogovorjena

Družini sta v poročno slavje vložili ogromno denarja. Videti je razkošne obleke, nakit, luksuzne avtomobile, veliko denarja in številne glasbenike, ki so jim svatje dajali denar. Novinar Uroš Božić, ki je na svojem TikTok profilu objavil posnetek s poroke, je povedal, da so imeli svatje pri sebi tudi do 50 tisoč evrov, ki so jih kot napitnino dajali glasbenikom in natakarjem. Pevec Nikola Ajdinović je za samo štiri pesmi prejel kar 12 tisoč evrov.

Ko je bil čas za torto, sta se mladoporočenca preoblekla. Na večnadstropni torti je videti ogromno denarja, ki so ga vanjo zatikali svatje.

Nekaj besed je povedala tudi ženinova mama, ki je dejala, da poroka ni bila dogovorjena, saj je med njenim sinom in nevesto preskočila iskrica. "To je prava ljubezen," je poudarila. Oglasil se je tudi ženinov oče, ki je povedal, da je moral ženin za nevesto plačati več kot sto tisoč evrov, "kar je malo glede na to, kakšna je snaha".

Najzanimivejši del tovrstnih romskih porok je, kot je povedal novinar Božić, odpiranje poročnih daril. Mladoporočenca sta štela, koliko denarja so jima podarile posamezne družine, in odpirala razkošna darila. Ena od družin jima je podarila deset tisoč evrov, druga kilogram zlata, ena od babic pa hišo v velikosti 600 kvadratnih metrov. Dobila sta tudi nekaj umetniških del, oblačila in uro znamke Rolex. "Veselje je bilo milijonsko, saj je bil denar na vsakem koraku," je posnetek sklenil novinar.

