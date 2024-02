Češki parlament prižgal rdečo luč istospolnim porokam

Skupina Jsme Fer, ki se zavzema za uzakonitev istospolnih porok na Češkem, je na omrežju X obsodila odločitev poslancev. "To je žalosten dan za pravičnost in enakost v naši državi," je še zapisala.

Sodeč po raziskavi, ki jo je lani med 834 udeleženci opravil praški inštitut za javnomnenjske raziskave CVVM, je 58 odstotkov vprašanih podprlo uzakonitev zakonske zveze za vse, 38 odstotkov jih je bilo proti, preostali pa so bili neopredeljeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Številne članice Evropske unije sicer že dovoljujejo istospolne poroke. Nazadnje je v začetku meseca poroke istospolnih partnerjev odobril tudi grški parlament.

❤️🏳️‍🌈🇨🇿 all Czech families deserve to be treated the same way. Czech Republic has to be country #17 from EU to recognise same sex marriage!Society is in favor!We represent freedom and equality to the world, let’s be an example @snemovna we don’t want to get dirty with RED pic.twitter.com/sLiwc3H9Gs