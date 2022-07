Znana Slovenka razkrila, pri kateri estetski kliniki si je povečala oprsje #video

Marjanca Polutnik je tisto dekle, ki jo večina pozna kot zmagovalko športne preizkušnje Exatlon. Danes se medijsko ne izpostavlja, ima svoj fitnes za ženske, kjer preživi večino svojega časa. V svojem delu neizmerno uživa in zahvaljujoč športu, ki jo spremlja že vse življenje, je njena postava popolno izoblikovana. Pred kratkim si je izpolnila tudi dolgoletno željo in si povečala oprsje .

Marjanca Polutnik se je odločila za Medved Višnjar estetsko kliniko Povečanje prsi je eden izmed najbolj zaželenih in najpogosteje izvajanih estetskih posegov na ženskem telesu, ki jih izvajajo na estetski kliniki Medved Višnjar. Lepo oprsje velja za najlepši simbol ženskosti. S tovrstnim posegom uresničijo željo po lepem, polnem dekolteju deklet in žensk, ki jim lastne prsi niso všeč, jim je dojenje odvzelo polnost ali pa so prsi izgubile mladostno prožnost. Enostaven poseg pomembno doprinese k dvigu samozavesti in zadovoljstva.

S posegom povečanja oprsja je še bolj poudarila svojo ženstvenost

Mnoge ženske se ne počutijo samozavestno glede velikosti in oblike prsi, kar močno vpliva na njihovo vsakdanje življenje in splošno počutje. Tako prevelike kot premajhne prsi nedvomno lahko vplivajo na samozavest in samopodobo vsake posameznice, v katerem koli življenjskem obdobju. Zaradi velike priljubljenosti prsnih vsadkov in dejstva, da so posameznice zadovoljne z rezultatom, se jih vedno več odloči za tovrstni poseg.

Prsni vsadki ženskam, ki jim prsi "niso dane" ali so asimetrično razvite, pomagajo izboljšati njihovo samopodobo in počutje v lastnem telesu. Na kliniki Medved Višnjar prisluhnejo željam vsake ženske, tako tistim dekletom, ki si želijo naravnega izgleda prsi, kot tistim, ki si želijo nekoliko bolj drzen dekolte. Da razumejo želje posameznic, je ključnega pomena iskren in strokovno podprt pogovor o podrobnostih posega, ki ga dr. Nevio Medved in dr. Igor Višnjar opravita pred posegom. Pomagata jim, da uskladijo pričakovanja in želje z možnostmi in omejitvami, ki so posledica materinstva in omejitev lastnih tkiv, kar se lahko kaže v manj prožni koži ali usahlosti prsi.

Pri načrtovanju posega povečanja prsi je izbira vsadka najpomembnejša

Izbira prave velikosti za vaše telo je lahko vznemirljiva, a težka odločitev, zato je sodelovanje z izkušenim plastičnim kirurgom prvi korak k temu, da bodo prsni vsadki tisto, kar želite. Za lažjo izbiro velikosti vsadka na kliniki Medved Višnjar uporabijo 3D računalniško simulacijo, s katero zelo nazorno in natančno prikažejo učinek posega. Za še pristnejši prikaz so voljo so tudi posebni vložki, kjer v živo simulirajo velikost in izgled novih prsi.

Najnaprednejši in najvarnejši vsadki na tržišču Na Medved Višnjar estetski kliniki uporabljajo vsadke vrhunske kakovosti. Vsadki Motiva imajo svileno in gladko SilkSurface® površino, izdelano s pomočjo 3D nanotehnologije. Površina je biokompatibilna, zaradi manjše možnosti adhezije bakterij in manjšega trenja deluje protivnetno. Na voljo so vsadki Motiva Round® (okrogli vsadki) in Motiva Ergonomix® (kapljičasti, anatomski vsadki). Najprimernejši vsadek izberejo glede na telesne proporce, višino in obliko telesa ter želje vsake posameznice. "Vsadki Motiva Ergonomix so izjemno mehki, zato je izgled prsi naraven in tudi sledijo naravnemu gibanju telesa, po drugi strani pa so okrogli Motiva vsadki tisti, ki naredijo dekolte bolj poln in poudarjen. Brazgotina po posegu je skoraj nevidna, kar je pri estetskih posegih še posebej pomembno," razloži Nevio Medved, plastični kirurg na kliniki Medved Višnjar.

Pri Marjanci so na kliniki Medved Višnjar izbrali vsadke Motiva Ergonomix, ki so zelo mehki, vstavili so jih nad mišico, zaradi česar je bilo tudi njeno okrevanje bistveno lažje. Uporabili so tako imenovano "minimal scar" tehniko, zaradi česar je brazgotina še krajša in diskretnejša.

Za doseganje privlačne in naravne oblike uporabijo tudi lastno maščobo

Hibridna tehnika povečanja prsi združuje prednosti dveh posegov - prsi povečajo z vsadki Motiva, z dodajanjem maščobe dodatno poudarijo dekolte in obliko ter izboljšajo simetrijo prsi.

Hibridno tehniko pogosto uporabijo pri aktivnejših posameznicah, ki ne želijo vstavitve vsadka pod mišico, okrevanje je zato krajše in enostavnejše. S kombinacijo vsadkov in lastne maščobe lahko obliko in izgled prsi prilagodijo željam vsake posameznice, izboljšajo lahko polnost dekolteja, zmanjšajo razmak med dojkama ali izboljšajo simetrijo prsi. Prsi, povečane s hibridno tehniko, so na otip mehke in privlačnega videza.

Okrevanje po takšnem posegu je kratkotrajno. Domov se lahko odpravite še isti dan. Po enem tednu pa že lahko začnete z delom.

Nevio Medved, dr. med. in Igor Višnjar, dr. med., kirurga specialista na Medved Višnjar estetski kliniki, znata prisluniti individualnim potrebam vsake pacientke.

Zaupanje na prvi pogled

Ko je na prvem mestu zadovoljstvo strank, je pot enostavna. V kliniki Medved Višnjar se posvetijo vsaki stranki posebej. Zavedajo se pomena dobrega odnosa, zato prisluhnejo željam, se poglobijo v želje in pričakovanja pacientk in poiščejo najustreznejšo rešitev za vsako posameznico. Gradijo na zaupanju, ki ga je izpostavila tudi Marjanca Polutnik in poudarila, da je z izbiro klinike izjemno zadovoljna: "Dr. Višnjar in dr. Medved sta strokovna, iskrena in znata prisluhniti. Takoj sem dobila občutek varnosti in popolnega zaupanja."

Tri mesece po posegu se je Marjanca oglasila na pooperativni kontroli in je z rezultatom izjemno zadovoljna, kar se vidi tudi na njenem nastopu in novi energiji, ki jo izžareva. "Zelo všeč mi je, da se po operaciji počutim super v svojem telesu, da so postali vsadki del mene, jih ne občutim in so resnično mehki na dotik. Zdi se mi, da to na koncu naredi tisto celoto, ki sem jo želela."