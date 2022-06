Pika Zrim se je odločila za korekcijo prsi #video

Pika Zrim je mama dveh odraslih otrok ter babica treh vnučkov. Širša javnost jo je v zadnjem času spoznala tudi kot vražjo damo, saj je nastopila v priljubljeni seriji The Real Housewives na Planet TV. Kot modna strokovnjakinja, urednica spletnega mesta Citylife ter vplivnica, ki prisega na zdrav življenjski slog, se je za estetski poseg odločila tako iz zdravstvenih razlogov kot tudi zaradi videza.

Ko govorimo o estetskih posegih na prsih, večina najprej pomisli na povečanje oprsja, a številne ženske se odločajo tudi za pomanjšanje prsi. Prevelike prsi namreč pogosto povzročajo številne težave. Na Medved Višnjar estetski kliniki tovrstne tesnobe žensk razumejo, zato jim omogočajo tudi poseg zmanjšanja oprsja, ki jim prinaša preprostejše in bolj samozavestno življenje.

Ko prevelike prsi postanejo težava

Dobro počutje v lastni koži je osnova samozavesti. Kakšna bi morala biti ta pregovorna koža, pa je odvisno od vsakega posameznika. Tudi velike prsi so lahko ovira na poti do večje samozavesti in boljšega zdravstvenega stanja, saj s svojo težo lahko povzročajo številne težave.

Številne ženske z večjim oprsjem tako čutijo bolečine v hrbtenici in vratu. Težje izvajajo športne aktivnosti, celo nekaj tako osnovnega, kot je izbira oblačil, lahko postane zelo težavno, saj prsi niso v skladu s preostalim telesom. Prevelike prsi so pogosto tudi povešene in zato neprivlačne, kar vpliva na samozavest in samopodobo.

Kot pravi dr. Nevio Medved, estetski kirurg na estetski kliniki Medved Višnjar, s posegom pomanjšanja prsi odpravijo več težav, s katerimi se spoprijemajo njihove pacientke. "Prsim zmanjšamo težo in jih preoblikujemo v privlačnejše, hkrati pa odpravimo druge funkcionalne težave, ki jih povzročajo prevelike prsi. Po posegu je življenje deklet preprostejše in bolj samozavestno."

Ta znana Slovenka se je odločila za korekcijo prsi na kliniki Medved Višnjar:

Za zmanjšanje oprsja se je odločila Pika Zrim

Pika Zrim se dobro zaveda, da je lahko veliko oprsje tudi izvor številnih težav. Tako se je že pred leti odločila, da svojo košarico velikosti E zmanjša na košarico velikosti D. V obdobju menopavze se je velikost njene košarice ponovno povečala, in sicer kar za od dve do tri številke, zato se je odločila poseg ponoviti. Ni šlo zgolj za odločitev zaradi želje po lepem videzu, pač pa bolj za pot iz številnih težav, ki so ji jih velike prsi povzročale pri vsakodnevnih opravilih. Pika se je spoprijemala tako s težavami pri vsakodnevnih aktivnostih, športu, izbiri primernih oblačili kot tudi bolečinami v vratu, hrbtu in ramenih.

Zaupanje na prvi pogled Ko je na prvem mestu zadovoljstvo strank, je pot enostavna. V kliniki Medved Višnjar se posvetijo vsaki stranki posebej. Zavedajo se pomena dobrega odnosa, zato prisluhnejo željam, se poglobijo v težave pacientk in poiščejo najustreznejšo rešitev za vsako posameznico. Gradijo na zaupanju, ki ga je izpostavila tudi Pika Zrim, ki se je za kliniko Medved Višnjar odločila po priporočilu prijateljic in, kot pravi, zaradi zaupanja na prvi pogled. "To izkušnjo želim deliti, saj poznam kar nekaj žensk, ki imajo enako težavo kot jaz. Upam, da bo moja izkušnja vsaj še komu olajšala odločitev za tak tip posega."

Že po tednu dni nazaj v službo

"Operativni poseg zmanjšanja prsi traja približno od dve do tri ure in ga opravimo v splošni anesteziji," je povedal dr. Medved. "Kliniko zapustite še isti dan, le nekaj ur po posegu. Po nekaj dneh lahko doma že opravljate vsakdanja opravila, vrnitev na delovno mesto in k drugim vsakodnevnim aktivnostim pa je pričakovana po tednu dni."

Estetski poseg mora pustiti kar najbolj diskretne brazgotine, zato ni vseeno, kakšno tehniko za operacijo izbere kirurg. "Pri gospe Piki smo morali zaradi velikih prsi uporabiti tehniko, pri kateri brazgotina v obliki sidra poteka okrog bradavice, navzdol in vzdolž gube pod dojko. Poudariti je treba, da so brazgotine postavljene na zelo diskretnih mestih in se lepo vklopijo v celoten videz prsi, obenem pa na dekolteju ni nobenih znakov operativnega posega," je izbiro tehnike za manjšanje oprsja pojasnil dr. Medved.

"Okrevanje ni bilo tako hudo, kot sem si ga predstavljala"

Skrbi glede dolgotrajnega in težkega okrevanja so odveč, saj sodobne tehnike estetskih posegov omogočajo, da se pacientke hitro vrnejo v svoj življenjski ritem, s čimer je lažja odločitev za poseg, ki pa ima lahko na življenje posameznice izjemno pozitiven vpliv. Tudi Pika je po opravljenem posegu povedala, da je "zelo zelo zadovoljna, saj je breme izginilo in s tem tudi bolečine v križu. Okrevanje je bilo brez večjih bolečin. Kakovost življenja je zdaj veliko boljša, ker nimam več težav pri vsakdanjih opravilih in športu, da ne govorim o konfekcijski številki in oblekah. Končno lahko oblečem belo majico, kar je bila moja dolgoletna želja. Glede na izkušnjo bi se še enkrat odločila za ta poseg, saj okrevanje ni bilo tako hudo, kot sem si predstavljala. Mogoče bi ga celo opravila že kakšno leto prej."