Zijin bo v Srbiji povečal tudi izkop zlata, ki bo predvidoma znašal deset ton na leto, je po poročanju Bete še napovedal Chen Jinghe med obiskom novinarskih ekip iz Srbije na Kitajskem.

Izpostavil je, da je bila naložba družbe v srbski RTB Bor, ki ga je prevzela, štirikrat višja od načrtovanih nekaj manj kot 1,3 milijarde dolarjev ter da je izkop presegel pričakovanja in obveznosti iz leta 2018 podpisane pogodbe.

Napovedal je še, da bodo prihodnje Zijinove naložbe usmerjene v razvoj podzemnih rudnikov bakra in zlata, pri čemer so ocenjene zaloge bakra okoli 20 milijonov ton, zlata pa od 700 do 800 ton.

Zijin je lani v Srbiji izkopal 240 tisoč ton bakra in 7,5 tone zlata.

Geološke raziskave zlata in sorodnih kovin v državi po podatkih srbskega ministrstva za rudarstvo in energetiko trenutno izvaja 31 podjetij, kar je skoraj dvakrat več kot lani.

Skupne dokazane zaloge bakrove rude, zlata in sorodnih kovin po ocenah Geološkega zavoda Srbije obsegajo približno 1,7 milijarde ton. Največja nahajališča zlata so tako kot pri bakru v vzhodni Srbiji, kjer sta največja rudnika Majdanpek in Bor.

Kitajski predsednik prihaja v Srbijo

Kitajski predsednik Ši Džinping se bo v okviru evropske turneje iz Francije odpravil v Srbijo, kjer bo ostal do srede. Sprejel ga bo predsednik Aleksandar Vučić, ki je obisk označil za veliko čast in priložnost za Srbijo. Ob tem je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug izpostavil, da bo 1. julija začel veljati sporazum med državama o prosti trgovini. Ši in Vučić sta sporazum podpisala oktobra lani na tretjem vrhu kitajske pobude Pas in cesta v Pekingu.