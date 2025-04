Ameriški predsednik Donald Trump naj bi danes napovedal dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Kaj načrtuje, ni povsem jasno, je pa obljubil, da bo s t.i. vzajemnimi carinami "zelo prijazen". Podjetja, potrošniki in vlagatelji po vsem svetu so zaskrbljeni zaradi grožnje svetovne trgovinske vojne.

Trump je današnji dan že pred tedni označil za "dan osvoboditve", ki bo prinesel dramatične nove dajatve, ki bi lahko omajale svetovni trgovinski sistem. Vztraja, da so carine potrebne zaradi neravnovesja v blagovni menjavi ZDA z drugimi državami.

Nove ukrepe bo napovedal danes popoldne ob 16. uri po lokalnem času (ob 22. uri po srednjeevropskem času). Iz Bele hiše so v torek sporočili, da je že sprejel odločitev, a da še usklajuje podrobnosti. "Trenutno je s svojo ekipo za trgovino in carine, da bi zagotovili popoln dogovor za Američane in ameriške delavce," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Razmišljaj naj bi o vsesplošnih carinah

Ameriški mediji so poročali, da naj bi Trump razmišljal o vsesplošnih carinah v višini okoli 20 odstotkov in ne o različnih višinah uvoznih dajatev za različne države. V Beli hiši teh navedb niso želeli potrditi.

Je pa Leavitt povedala, da bodo nove carine začele veljati takoj po Trumpovi objavi, medtem ko bodo 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov začele veljati v četrtek.

Države napovedale povračilne ukrepe

Države po svetu, med njimi tudi EU, napovedujejo protiukrepe, a hkrati zagotavljajo, da so pripravljene na dodatne pogovore. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v torek dejala, da si Evropa želi doseči rešitev s pogajanji, vendar bo po potrebi zaščitila svoje interese. Tudi britanski premier Keir Starmer je napovedal, da se bodo odzvali za zaščito nacionalnih interesov. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum medtem meni, da lahko povračilni ukrepi položaj le še poslabšajo.

Trump dokazal, da misli resno

Trump je nedavno dokazal, da s svojimi grožnjami misli resno. V času od nastopa drugega mandata v januarju je uvedel že carine na uvoz aluminija in jekla ter zvišal carine na vse blago iz Kitajske. Prav tako je uvedel carine na uvožene avtomobile in avtomobilske dele. A hkrati je večkrat napovedal, da bo uvedel še druge carine, ki pa jih je pozneje preklical ali odložil.