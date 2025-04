Evropski parlament in komisija o varnosti in obrambi

Evroposlanci bodo danes na plenarnem zasedanju s predsednikoma Evropskega sveta in Evropske komisije razpravljali o nedavnem vrhu EU, v ospredju katerega sta bila obramba in gospodarska konkurenčnost. Govorili bodo še o ciljih zunanje, obrambne in varnostne politike Unije. Komisija pa bo predstavila strategijo EU na področju notranje varnosti.

Poslanci Evropskega parlamenta bodo dopoldne s predsednikoma Evropskega sveta Antoniem Costo in Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o nedavnem vrhu EU. Na njem so se voditelji držav članic med drugim zavzeli za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do leta 2030 in za ukrepanje na področju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

O spremembi pravne podlage in okrepitvi notranje varnostne politike

Okrepitvi evropske varnosti in obrambe je namenjena sredi marca predstavljena bela knjiga z naslovom Pripravljenost 2030, ki med drugim predvideva možnost preusmeritve dela kohezijskih sredstev v povečanje obrambnih in varnostnih zmogljivosti. Komisija bo danes evroposlancem in javnosti predstavila spremembo pravne podlage, ki bi to omogočila.

Predstavila bo tudi strategijo o okrepitvi notranje varnosti EU, katere namen bo med drugim izboljšati policijsko sodelovanje znotraj Unije.

Evroposlanci o ciljih za letošnje leto

Evropski parlament bo popoldne z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas razpravljal o ciljih evropske zunanje, varnostne in obrambne politike v letošnjem letu, dopoldne pa o zagotavljanju odgovornosti za ruske vojne zločine v Ukrajini.

Evropska komisija pa ima medtem na dnevnem redu še zakonodajni predlog, ki bo proizvajalcem vozil omogočil več fleksibilnosti pri izpolnitvi okoljskih ciljev za leto 2025.