Rapsodija Slonokoščene obale: po drami izločili branilce naslova

Slonokoščena obala, gostiteljica afriškega nogometnega prvenstva, je v osmini finala po enajstmetrovkah premagala branilce naslova iz Senegala s 5:4, redni del tekme se je končal z 1:1, in se uvrstila v četrtfinale. Zelenortski otoki so bili pred tem boljši od Mavretanije z 1:0. Četrtfinale so si zagotovili tudi Nigerija, Angola, Kongo in Gvineje. Zadnja četrtfinalista bosta znana danes.

Angola in Namibija sta igrali v Bouakeju, so pa Angolci že v 17. minuti ostali brez vratarja Nebluja, saj je ta po napaki svoje obrambe z roko posredoval zunaj kazenskega prostora, preprečil zadetek Namibijcev in dobil rdeči karton. Kljub številčnemu primanjkljaju je Angola, ki je bila v sicer kar izenačenem obračunu precej učinkovitejša, povedla v 38. minuti, ko je iz bližine zadel Gelson Dala, v 41. minuti pa so le z deseterico na igrišču ostali tudi Namibijci, ko je drugi rumeni karton dobil Lubeni Haukongo.

Dala, ki sicer igra v katarski ligi, je takoj zatem podvojil angolsko prednost, ko je zadel z glavo. Pri obeh golih je podal Fredy Ribeiro, soigralec Svita Sešlarja pri turškem drugoligašu Eyüpsporu. V 66. minuti je Mabululu potrdil napredovanje Angole z lepim diagonalnim strelom. V četrtfinalu se bodo Angolci pomerili z Nigerijci, ki so z 2:0 izločili Kamerunce. Oba gola je dosegel Ademola Lookman.

V nedeljo sta tekmo osmine finala odigrala Ekvatorialna Gvineja in Gvineja, zmage z 1:0 pa se je veselila slednja. Edini gol na tekmi je v osmi minuti sodnikovega podaljška zabil napadalec francoskega Le Havra, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, Mohamed Bayo. Ekvatorialna Gvineja je od 55. minute igrala z igralcem manj, ko je neposredni rdeč karton prejel Federico Bikoro, v 68. minuti pa so zapravili tudi lepo priložnost z enajstih metrov, strel z bele točke je zgrešil Emilio Nsue.

Kongo je izločil Egipt. Foto: Reuters

Konec za sedemkratne prvake

DR Kongo pa je po izvajanju enajstmetrovk izločil Egipt. Redni del se je končal z 1:1, v podaljšku pa ni bilo zadetkov. Pri izvajanju enajstmetrovk pa je odločila šele deveta serija, v kateri je za Egipt strel z bele pike zapravil Gabaski, na drugi strani pa je bil uspešen Lionel Mpasi-Nzau in Kongu v seriji strelov z bele pike z 8:7 priigral nastop v četrtfinalu.

Egipčani, s sedmimi naslovi rekorderji, po številu zmag v tem tekmovanju, so igrali brez zvezdnika Liverpoola Mohameda Salaha, ki je po tekmi z Gano zaradi poškodbe odpotoval v svoj klub, Liverpool. Kot so dejali v egiptovskem strokovnem štabu, bi se lahko vrnil le za finale, kar mu zdaj ne bo treba. Njegova ekipa namreč proti DR Kongo ni unovčila terenske premoči na igrišču, predvsem to velja za prvi polčas, po rednem delu tekmecev ni strla, v strelih z bele točke pa imela manj zbranostim in sreče.

Ekipa DR Kongo je povedla v 37. minuti po spornem izvajanju avta. Egipčani so menili, da bi moral avt pripasti njim, zato so protestirali, medtem pa je Meschack Elia žogo potisnil v mrežo. Egipt je v sodnikovem podaljšku prvega vdela izenačil z enajstmetrovke, strelec je bil Mostafa Mohamed. V drugem polčasu veliko razburljivih dogodkov ni bilo, prav tako ne v podaljšku, zato so zmagovalca odločile enajstmetrovke.

Ryan Mendes je bil za Zelenortske otoke natančen z enajstmetrovke. Foto: Guliverimage

Zelenortski otoki boljši od Mavretanije, slovo branilcev naslova

V ponedeljkovem obračunu osmine finala je nogometna reprezentanca Zelenortskih otokov z 1:0 premagala Mavretanijo. Zelenortski otoki so Mavretanijo premagali z zadetkom v 88. minuti, ko je bil z enajstmetrovke natančen Ryan Mendes.

Na drugem ponedeljkovem srečanju je Slonokoščena obala, gostiteljica afriškega nogometnega prvenstva, je v osmini finala po enajstmetrovkah premagala branilce naslova iz Senegala s 5:4, redni del tekme se je končal z 1:1, in se uvrstila v četrtfinale. Zelenortski otoki so bili pred tem boljši od Mavretanije z 1:0.

Gostitelji prvenstva so se komajda prebili v nadaljevanje, saj so v skupinskem delu od dveh porazih le enkrat zmagali. Zato je bil odstavljen selektor Jean-Louis Gasset, začasno ga je nadomestil Emerse Fae.

Nogometaši Slonokoščene obale so izločili Senegal. Foto: Guliverimage

Senegal je bil prepričljiv doslej, tri zmage je v skupini zabeležil z razliko v zadetkih 8:1. Videti je bilo, da bo tako tudi nadaljeval, ko je proti Slonokoščeni obali v Yamoussoukri povedel že v četrti minuti.

Uspešen je bil Habiba Dialla. Tudi v nadaljevanju je prevladoval, a lepih priložnosti niso izkoristili Sadio Mane, Ismail Jakobs in Dialla. Kazen je sledila ob koncu, ko je v 88. minuti Franck Kessie izenačil iz enajstmetrovke, ki je bila dosojena po posredovanju Vara.

Potem ni bilo več golov, v izvajanju kazenskih strelov pa je odločil zgrešen strel Mousse Niakhate v tretji seriji, ko je branilec Nottingham Foresta zadel okvir vrat. Vseh ostalih devet izvajalcev je bilo uspešnih, peti gol za domače je ponovno zadel Kessie.

Afriško prvenstvo (25. osmina finala):

Sobota, 27. 1.

Nedelja, 28. 1.

Ponedeljek, 29. 1.

Torek, 30. 1.