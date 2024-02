Lookman Nigerijo popeljal v boj za kolajne

Petek in sobota sta na afriškem prvenstvu v Slonokoščeni obali namenjeni tekmam četrtfinala, torej tekmam, ki odločajo, kdo se bo naslednji teden boril za kolajne in pokal. To bodo Nigerijci, ki so z golom Ademole Lookmana z 1:0 premagali Angolo. Na drugi petkovi tekmi igrata reprezentanci Konga in Gvineje.