Nogometno reprezentanco Uzbekistana bo na SP 2026, kot kaže, vodil Italijan Fabio Cannavaro. Prostrano deželo je precejšen del azijskih kvalifikacij navduševal Srečko Katanec, bil povsem blizu uresničitve zgodovinskega uspeha, nato pa moral zaradi zdravstvenih težav predati štafeto Uzbekistancu Timurju Kapadzeju. Ta je bil le začasna rešitev, saj se je vodstvo zveze ogrelo za 44-letnega znanega Italijana, ki se lahko pohvali z bogato igralsko kariero, v trenerski vlogi pa še čaka na presežke.

Nogometni navdušenci v Uzbekistanu komaj čakajo začetek SP 2026. Foto: Reuters V Uzbekistanu narašča evforija, ki bo vrelišče dosegla prihodnje leto, ko bodo njegovi najboljši nogometaši prvič nastopili na največjem tekmovanju na svetu. Pri zgodovinskem dosežku azijske dežele, ki je včasih spadala pod Sovjetsko zvezo, so imeli prste vmes številni Slovenci, z naskokom največ zaslug pa si lasti Srečko Katanec.

Izbrano vrsto Uzbekistana je uspešno vodil štiri leta, v azijskih kvalifikacijah za SP 2026 pa osvajal točke tako pogosto, da se je že spogledoval s prebojem na SP. Nato je vmes posegla višja sila. Zaradi zdravstvenih razlogov je moral na začetku tega leta opustiti delo selektorja, nasledniku pa je prepustil dobro naoljen in uigran stroj, s katerim mu ni bilo težko dokončati sanjskega izziva.

Po letošnji uvrstitvi Uzbekistana na SP 2026 je bilo v Taškentu zelo slovesno. Foto: Reuters

Uzbekistanci so se pod vodstvom začasnega selektorja Timurja Kapadzeja, ki sta mu v strokovnem štabu pomagala zvesta Katančeva sodelavca, pomočnik Aleš Čeh in trener vratarjev Nihad Pejković, uvrstili na SP 2026. Država z 38 milijoni prebivalcev je proslavljala največji nogometni uspeh v obdobju državne samostojnosti, njen predsednik pa se je javno zahvalil Katancu za vse, kar je naredil za izbrano vrsto.

Cannavaro naj bi se že dogovoril

Vseeno pa vodstvo zveze meni, da bi Uzbekistan za nastop na največjem tekmovanju vendarle potreboval novega selektorja. Izbrali so znano nogometno ime, ki se lahko pohvali z marsičim, manjkajo mu samo še konkretnejši uspehi v trenerski karieri. V tej je pogosto pogorel, nazadnje na Hrvaškem, kjer je spomladi prevzel zagrebški Dinamo, a ga tudi hitro zapustil. Od takrat ni imel novega delodajalca, po poročanju italijanskega novinarja Fabrizia Romana pa je prejel mikavno ponudbo iz Uzbekistana in jo tudi sprejel.

S krovno zvezo naj bi se že dogovoril glede osebnih pogojev, v bližnji prihodnosti, najverjetneje že konec tedna, pa naj bi še uradno sklenil sodelovanje z Uzbekistanom. S tem bo nekdanji branilec, ki je leta 2006 z Italijo postal svetovni prvak, istega leta pa osvojil tudi prestižno individualno priznanje zlata žoga, odprl novo poglavje v trenerski karieri.

Kakšna bo usoda Čeha in Pejkovića?

Nihad Pejković, Aleš Čeh in Srečko Katanec so pred Uzbekistanom sodelovali tudi v Iraku in pri slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar V njej ni bil preveč prepričljiv. V Italiji je vodil Benevento in Udinese, a ni izstopal z rezultati, kako je biti selektor, pa je pred šestimi leti v kratkem obdobju spoznal na Kitajskem. To delo je kot vršilec dolžnosti opravljal le en mesec, v nadaljevanju trenerske poti pa deloval še v klubskem svetu v domovini, Savdski Arabiji in na Hrvaškem.

Njegov prihod bi utegnil pomeniti slovo Čeha in Pejkovića, ki z izbrano vrsto Uzbekistana sodelujeta že vse od leta 2021. Sodelovala sta tudi s Kapadzejem, 44-letnim Uzbekistancem, nekdanjim reprezentantom, pred tem pa tudi selektorjem mlade reprezentance, ki je nastopila tudi na olimpijskem turnirju v Parizu (2024). A tudi to ni pomagalo, da bi mu vodstvo zveze ponudilo možnost daljšega sodelovanja. Presodilo je, da bi prihod novega selektorja, ki je znano ime v nogometnem svetu, pomagal Uzbekistanu do še boljših rezultatov na SP 2026.

Pred kratkim tekmeca na Hrvaškem, zdaj pa …

Fabio Cannavaro je lani za kratek čas pri Udineseju vodil tudi Jako Bijola. Foto: Guliverimage Zanimivo je, da bi lahko bil poleg Cannavara prihodnje leto čez lužo udeleženec SP tudi njegov nekdanji reprezentančni soigralec Gennaro Gattuso.

V prejšnji sezoni sta se merila drug z drugim na največjem derbiju hrvaškega prvenstva, Fabio je vodil zagrebški Dinamo, Gattuso pa splitski Hajduk, zdaj pa sta oba selektorja. Gattuso je namreč prevzel azzurre, s katerimi za zdaj niza zgolj zmage in v zahtevni skupini, v kateri v kvalifikacijah zaostaja le za Norveško, še upa na preboj na SP.

Na največjem tekmovanju na svetu Italijanov, štirikratnih svetovnih prvakov, ni bilo že dvakrat zapored. Ne na SP 2018 v Rusiji ne štiri leta pozneje v Katarju.

Gennaro Gattuso bo skušal poskrbeti, da Italija ne bo še tretjič zapored preskočila nastopa na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Uzbekistan bo po drugi strani pod taktirko legendarnega Italijana prihodnje leto na SP poskušal narediti čim boljši vtis. Žal to ni bilo usojeno Katancu. Nekdanji slovenski selektor, znameniti Srečko Nazionale, je v kvalifikacijah pisal imenitno uzbekistansko pravljico, glavno nagrado pa bo dobil Cannavaro, saj ga po prevzemu službe v Uzbekistanu prihodnje leto čaka velika čast. Če ne bo kakšnih zapletov, bo namreč vodil deželo debitantko na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo zavzeto spremljali na vseh celinah.