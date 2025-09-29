Benjamin Šeško podira mejnike, Slovenija česa takega še ni videla!

Ko se je Benjamin Šeško v soboto prvič vpisal med strelce v dresu Manchester Uniteda, je postavil nov mejnik slovenskega nogometa. Postal je šele peti Slovenec, ki je dosegel zadetek v dveh izmed petih najmočnejših lig v Evropi, a hkrati tudi prvi, ki je v omenjeno zbirko dodal gol, dosežen v Angliji. Na prav posebni večni slovenski lestvici zaostaja 22-letni Posavec le še za Valterjem Birso!

Radečan je vajen postavljati nove mejnike. Blestel je že kot najstnik, oblekel dres članske reprezentance že malce po 18. rojstnem dnevu, nato pa nadaljeval strelsko eksplozijo tako v Avstriji kot tudi Nemčiji.

Pri Leipzigu si je dokončno zagotovil sloves enega najbolj cenjenih in spoštovanih mladih napadalcev na svetu, za katerega je vladalo tako ogromno zanimanje evropskih velikanov, da je to poletje postal eden osrednjih junakov prestopnega roka, po dolgi in nepredvidljivi sagi pa se za rekordno število milijonov evrov, to bi lahko zraslo na kar 85, preselil k Manchester Unitedu.

Šeško se je pridružil štirim rojakom

Prvi zadetek na Otoku je dočakal v sedmem nastopu, a je z Unitedom ostal praznih rok v Londonu (1:3). Foto: Reuters Na Otoku je deležen ogromnega, največjega pritiska, odkar je vstopil v svet profesionalnega nogometa. Med strelce se je v Angliji prvič vpisal šele na sedmi tekmi. To je storil na gostovanju pri Brentfordu (1:3), kjer je v 26. minuti znižal rezultat na 1:2, pozneje pa se je izkazalo, da je ob novem neuspehu rdečih vragov dosegel zgolj častni gol. Na Old Traffordu ta teden zagotovo ne bo sproščeno, saj odmeva nov rezultatski neuspeh Uniteda pod taktirko Rubena Amorima, mlademu Slovencu pa bo zaradi skromnih rezultatov njegovega kluba v klavrno tolažbo podatek, da je končno prekinil strelsko sušo na Otoku. Ko pa je to storil, se je vpisal na ozek seznam slovenskih nogometnih izbrancev, ki jim je uspel svojevrsten podvig, saj so se vpisali med strelce v najmanj dveh izmed petih že pregovorno najmočnejših prvih ligah v Evropi.

Med elito se štejejo angleško, francosko, italijansko, nemško in špansko prvenstvo. Veliko je bilo že slovenskih nogometašev, ki so zaigrali vsaj v dveh, nekateri so izkusili celo tri (denimo Bojan Jokić in Rene Krhin), le pet pa se jih je tudi vpisalo med strelce. Šeško je tako postal peti in se na seznamu pridružil štirim rojakom. To so Valter Birsa, Boštjan Cesar, Srečko Katanec in Rene Krhin. Vsi imajo skupni imenovalec, da so proslavljali svoje zadetke v serie A, Birso, Cesarja in Krhina pa druži celo to, da so to počeli tako v Italiji kot tudi Franciji.

Rekord je v lasti Birse, a ...

Srečko Katanec se je s Stuttgartom v finalu pokala Uefa meril tudi s slovitim Diegom Armandom Maradono (Napoli). Foto: Guliverimage Nekdanji as slovenskega in jugoslovanskega nogometa Srečko Katanec je to sprva počel v Nemčiji, takrat je nastopal še za Stuttgart v takratni Zvezni republiki Nemčiji (ZRN), nato pa se preselil v Italijo in osvajal lovorike z močno Sampdorio. Poleg njega se lahko po novem s tem, da se je znašel med slovenskimi izbranci in dobro ve, kako je zabijati gole v nemški bundesligi, pohvali tudi Benjamin Šeško.

Mladi napadalec Manchester Uniteda je to počel pogosto v dresu RB Leipziga, skupno mu je to v dveh letih zgolj na tekmah nemškega prvenstva uspelo 27-krat. Po novem je tako pri 28 zadetkih, doseženih v ligah petice, število pa bi lahko v prihodnosti nezadržno zraslo. Posavec je vendarle star komaj 22 let, pred njim pa je še ogromno dokazovanja na vrhunski ravni, tako da je ogrožen slovenski rekord.

Valter Birsa je v bogati nogometni karieri dosegal zadetke tudi v dresu Milana. Benjamin Šeško je pri 22 letih za 28 zadetkov potreboval 70 nastopov (64 v Nemčiji in 6 v Angliji), rekorder Birsa pa je 39 zadetkov dosegel na 372 tekmah. Od tega jih je 223 odigral v Italiji, 149 pa v Franciji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tega ima za zdaj v lasti Valter Birsa. Nekdanji dirigent zvezne vrste slovenske izbrane vrste se je v Franciji in Italiji podpisal pod 39 prvoligaških zadetkov. Najprej jih je dosegel 17 v francoskem prvenstvu za Sochaux in Auxerre, nato pa še 22 v serie A za Torino, Milan in Chievo, kjer si je delil slačilnico tudi z Boštjanom Cesarjem. Legendarni kapetan in rekorder Slovenije je sedemkrat zadel v polno za Chievo, enkrat pa za Grenoble v Franciji. V teh dveh državah je tresel prvoligaške mreže tudi Rene Krhin. Enkrat v Italiji (Bologna) in Franciji (Nantes). Spogledoval se je s posebnim rekordom, saj je v la ligi zbral 50 nastopov za Cordobo, a ni nikoli dosegel zadetka.

Slovenci, ki so zadeli v dveh izmed petih največjih lig: Valter Birsa 39 zadetkov (22 – Italija, 17 – Francija)

Benjamin Šeško 28 (27 – Nemčija, 1 – Anglija)

Srečko Katanec 13 (12 – Italija, 1 – Nemčija)

Boštjan Cesar 8 (7 – Italija, 1 – Francija)

Rene Krhin 2 (1 – Italija, 1 – Francija)

V Španiji le dva, Iličić skoraj pri stotih

Zlatko Zahović je z Valencio zaigral tudi v finalu lige prvakov leta 2001. Foto: AP / Guliverimage Na posebni lestvici slovenskih nogometašev, ki so se med strelce vpisali v vsaj dveh izmed petih najmočnejših lig v Evropi, tako še čakamo junaka, ki bo dosegel zadetek v španskem prvenstvu. Za zdaj sta ga v zgodovini slovenskega nogometa le dva. Nepozabni Zlatko Zahović (trikrat je zadel za Valencio) in Dalibor Stevanović (enkrat za Real Sociedad).

V tem pogledu je bilo še do sobote tako malo slovenskih strelcev tudi na Otoku, saj sta pred Šeškom v polno v Premier League merila le Robert Koren (štirje zadetki) in Jon Gorenc Stanković (en zadetek). Preostalim ni uspelo, niti Milenku Ačimoviću, ki je na začetku stoletja zbral 17 nastopov za Tottenham, a mu ni bilo usojeno, da bi zadel v polno. Če bi mu uspelo, bi se pridružil omenjenemu seznamu, saj je pozneje tresel mreže v Franciji za Lille.

Josip Iličić, ki je v dresu Atalante v ligi prvakov svojčas pokvaril tudi načrte "Šeškovega" Manchester Uniteda, je v serie A dosegel kar 96 zadetkov. Foto: Reuters

To je eden izmed številnih velikanov, ki so se v bogatih karierah veselili zadetkov le v eni izmed petih lig petice. Med njimi velja z največjo častjo izpostaviti dosežek Josipa Iličića. Zdajšnji kanarček je namreč v serie A dosegel kar 96 zadetkov, kar bo še dolgo slovenski rekord.