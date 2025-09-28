Šeškov United razočaral najhitrejšega Zemljana: To mora biti šala

Nekdanji atletski superzvezdnik Usain Bolt, najhitrejši Zemljan na svetu in dobitnik kar osmih zlatih medalj, je goreč navijač Manchester Uniteda. Ko je v soboto spremljal gostovanje rdečih vragov pri Brentfordu, ni skrival razočaranja, ampak je svoja čustva delil z javnostjo prek številnih objav na družbenem omrežju X. Edino pohvalo si je prislužil Benjamin Šeško, nad objavami legendarnega Jamajčana pa se je lahko najbolj zamislil trener Uniteda Ruben Amorim, ki se mu trese stolček.

Slovenskega nogometnega dragulja Benjamina Šeška je spremljalo ogromno ljudi na delu že takrat, ko je nastopal za RB Leipzig, odkar pa nosi dres rdečih vragov, se je moral navaditi na novo dimenzijo, ki prinaša še bistveno večji pritisk. Vsako tekmo Manchester Uniteda, enega največjih in najbolj priljubljenih klubov na svetu, spremlja na stotine milijonov ljubiteljev žogobrca. Med navijači ne manjka tudi znanih osebnosti.

Bolt želel zaigrati celo za United

Usain Bolt obožuje Manchester United. Foto: Guliverimage Že dolgo ne skriva simpatij do Manchester Uniteda Jamajčan Usain Bolt. Tako močno obožuje rdeči dres Uniteda, da je po koncu atletske kariere (2017), v kateri je presegel vse mejnike, kar se jih je dalo preseči, želel celo nadaljevati športno pot na Old Traffordu. Zdaj je star 39 let in še vedno zvesto spremlja nastope Uniteda. Tako navija za Benjamina Šeška in druščino. V soboto je podobno kot številni privrženci Uniteda pričakoval pozitiven rezultat na gostovanju pri Brentfordu, nato pa doživljal razočaranje za razočaranjem in po novem neuspehu rdečih vragov (1:3) svoje nezadovoljstvo zlil na družbena omrežja.

Dvoboj se je začel katastrofalno za goste iz Manchestra. Čebelice iz Londona so domače občinstvo na stadionu Gtech Community hitro spravile na noge, Brazilec Ivan Thiago je v uvodnih 20 minutah dosegel kar dva zadetka in popeljal Brentford v vodstvo z 2:0.

This must be a joke — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 27, 2025

Nekdanji napadalec Club Bruggeja, za katerega so Londončani lani odšteli 33 milijonov evrov, je tako zasenčil napadalni trojec Uniteda Šeško – Cunha – Mbeumo, za katerega so rdeči vragi to poletje plačali okrog 200 milijonov evrov! "To mora biti šala," je v enem izmed objav na družbenem omrežju X Bolt poudaril, kako kar ne more verjeti, kaj se dogaja na zelenici.

Benjamin Šeško le ni postal "James Bond"

Trenutek, ko je Benjamin Šeško prvič zatresel mrežo tekmeca na Otoku. Foto: Reuters Ko je v 26. minuti zadel v polno Benjamin Šeško – in dosegel krstni zadetek, odkar se je preselil iz Nemčije na Otok in preprečil, da bi se ga na Otoku oprijel nič kaj časten naziv "nogometnega tajnega agenta 007" – je za Amorimovo četo na zahodu Londona posijal žarek upanja.

Bolt se je zahvalil Šešku za zadetek in mu čestital za prvenec, United pa do konca prvega polčasa le ni ujel popolnega priključka do Brentforda.

Thank you Sesko — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 27, 2025

Bi pa to lahko storil v nadaljevanju, ko je kapetan Bruno Fernandes zapravil najstrožjo kazen, s tem pa imenitno priložnost, da bi se United povsem vrnil v igro in izenačil na 2:2.

Usain Bolt večkrat obišče Old Trafford in spremlja tekme Uniteda v živo. Foto: Guliverimage

Takrat je Bolt zapisal: "No sah." To je jamajška fraza za neljubo presenečenje, nejevero, za nekaj, kar se zdi neverjetno in nenavadno. Tako se je počutil Bolt, ko je Portugalec že drugič v tej sezoni zapravil strel z bele točke, vratar Brentforda Caoimhin Kelleher pa je prebral njegovo namero.

Bolt dal misliti Amorimu

Ruben Amorim kot trener Uniteda sploh še ni zmagal dvakrat zapored v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters Ko pa je Brentford prek Danca Mathiasa Jensena v sodnikovem podaljšku dokončno odločil srečanje v korist gostiteljev (3:1), pa je sloviti Jamajčan objavil še stavek, ki izraža popolno nezadovoljstvo nad vsem, kar predstavlja Manchester United na zelenici.

"Ne moremo prepoznati niti ene stvari, v kateri smo dobri," je zapisal nekdanji šprinterski kralj in dal misliti zlasti trenerju Rubenu Amorimu. Čeprav ima United denar, bogato tradicijo, izjemno priljubljenost in si lahko privošči ogromno dragih nakupov, pod vodstvom Portugalca ne zna uigrati oziroma dovolj kakovostno razporediti moštva, s katerim bi se lahko resneje potegoval za vrh na Otoku.

Njegova formacija 3-4-2-1 ne prinaša rezultatov, tako da se stolček Portugalca znova nevarno trese. V novem reprezentančnem premoru, ki bo kmalu sledil, bi tako lahko bilo na Old Trafford še zelo vroče.

Manchester United čaka nova tekma v soboto na Old Trafford proti Sunderlandu. Foto: Reuters

Amorim od novembra 2024, ko je postal nov trener Uniteda, ni v angleškem prvenstvu še nikoli povezal vsaj dveh zmag. Na 33 tekmah je vknjižil kar 17 porazov, rdeči vragi pa so po nepopolnem 6. krogu na skromnem 14. mestu, daleč od Evrope.

"Težko je, ko ponovno izgubiš, a moramo razmišljati že o naslednji tekmi," je po bolečem porazu v Londonu dejal Amorim, ki je deležen ostrih kritik.

Po reprezentančnem premoru sledi Liverpool

Brazilec Igor Thiago (Brentford) je zasenčil napadalni trojec Manchester Uniteda. V tej sezoni je dosegel pet zadetkov, več kot Šeško, Cunha in Mbeumo skupaj. Foto: Reuters Potožil je, kako so se pri Unitedu zavedali pomembnosti dolgih predložkov in podaj, s katerimi pri Brentfordu pošiljajo v ogenj napadalce, zlasti razigranega Ivana Thiaga, a tega vseeno niso znali preprečiti.

"To bi morali početi bolje," je dodal mladi Portugalec, ki mu gre za razliko od prejšnjih izkušnje pri Sportingu na Otoku skoraj vse narobe. "Nismo igrali naše igre. Morali bi mi voditi igro, ne pa tekmeci," je povedal trener, ki ne vliva zaupanja navijačem. Kako pa razmišlja o pritisku, da bi lahko ostal brez službe? "Vedno je podobno, ko izgubi United. Zelo bolijo porazi. A moramo misliti le na naslednjo tekmo," verjame, da bo konec tedna, ko bo United na Old Traffordu gostil Sunderland, bolj zadovoljen.

Po tekmi s Sunderlanom se bo Benjamin Šeško vrnil v domovino in nato skušal pomagati Kekovi četi do dragocenih točk v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

Nato sledi oktobrski reprezentančni premor, v katerem se bo Šeško s Kekovo četo v kvalifikacijah za SP 2026 meril s Kosovom (10. oktobra v Prištini) in Švico (13. oktobra v Ljubljani), 19. oktobra pa verjetno najhujši izziv rdečih vragov v tej sezoni, gostovanje pri vodilnem Liverpoolu, katerega zagotovo ne bo zamudil tudi veliki navijač rdečih Bolt. Poraja pa se vprašanje, ali bo takrat Amorim sploh še trener Uniteda ...