Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je v soboto prispeval pomemben delež k domači zmagi Manchester Uniteda nad Chelseajem (2:1), s katero si je njegov trener Ruben Amorim v stresnem začetku sezone kupil vsaj nekaj miru. Šeško je odigral le prvi polčas in še vedno čaka na strelski prvenec na Otoku, na njegov naslov pa romajo spodbudne besede. Najlepše mu je namenil soigralec Harry Maguire, odmeva pa tudi razmišljanje nekdanjega angleškega reprezentanta Jaimeja Redknappa.

To je bila tekma, ki jo je moral Ruben Amorim, če je želel ohraniti svoj položaj, preprosto dobiti. Zato je bilo veselje Portugalca po domači zmagi nad Chelseajem (2:1) še toliko večje, saj se mu je odvalil ogromen kamen od srca. Rdeči vragi so si odločilno prednost zagotovili v prvem polčasu, poraja pa se vprašanje, kakšen bi bil razplet srečanja, če ne bi gostje iz Londona že v četrti minuti ostali brez vratarja Roberta Sancheza.

Benjamin Šeško je bil še kako zaslužen za izključitev vratarja Chelseaja Roberta Sancheza. Foto: Guliverimage

Da je moral španski čuvaj mreže tako zgodaj predčasno pod prho, je zaslužen tudi Benjamin Šeško. Njegov vratar Altay Bayindir je poslal dolg predložek, ki ga je 22-letni Slovenec mojstrsko izkoristil in nato žogo z glavo podal soigralcu Bryanu Mbeumu. Ta je bil prehiter za obrambo modrih. Stekel je proti vratarju Sanchezu, ki ga je nepravilno oviral izven kazenskega prostora. Mbeumo je padel na tla, Sanchez pa je prejel rdeči karton. United se je tako ekspresno razveselil številčne prednosti igralca, Chelsea pa je objokoval svojo najhitrejšo izključitev v zgodovini Premier League.

Manchester United je prvi polčas, v katerem je bil Benjamin Šeško na zelenici, dobil z 2:0. Foto: Reuters

Da je bila jeza trenerja Chelseaja Enza Maresce še večja, potrjujejo njegove besede po tekmi, ko je dal vedeti, kako so v taboru modrih pred srečanjem opozarjali ravno na takšne akcije. "Vedeli smo, da bodo šli dolgi predložki na Šeška, ta pa bo nato iskal Mbeuma," je izključitev Sancheza pokvarila načrte gostom. United je v delu srečanja, ko je imal na zelenici igralca več, dosegel dva zadetka. Povedel je z 2:0. Prednost se je v nadaljevanju, ko je moral zaradi rdečega kartona z igrišča tudi Casemiro, resda stopila (2:1), a so se rdeči vragi v deževnem vremenu le veselili zlata vredne zmage.

"Henry je na prvi gol čakal devet tekem"

Po izključitvi Casemira je moral Benjamin Šeško na klop. Foto: Reuters Šeško, ki se je tako v 4. minuti izkazala z malodane ključno podajo na srečanju, je postal žrtev taktične odločitve svojega trenerja. Po izključitvi Casemira se je namreč Amorim odločil, da bo okrepil zvezno vrsto. Tako je drugi polčas namesto Šeška začel Manuel Ugarte, Posavec pa je tako tudi peti nastop v angleškem prvenstvu sklenil brez tako želenega zadetka. Tako dolgo nanj v dresih prejšnjih klubov, Salzburga in Leipziga, ni nikoli čakal, na Otoku pa je marsikaj drugače.

Vseeno pa na Otoku prevladujejo mnenja, da bi moral čas ob neizpodbitni kakovosti Šeška narediti svoje, tako da bi se lahko Slovenec vklopil v sistem Unitedove igre in začel tresti mreže tekmecev. "V današnjem svetu bi vsi hoteli uspeh čez noč. To pa ne gre. Če pomislite na Thierryja Henryja, je dosegel svoj prvi zadetek v Angliji šele na deveti tekmi. Pred tem se na osmih tekmah ni vpisal med strelce. Predstavljajte si, da bi Henry to doživel v tej eri. Šeško zdaj potrebuje čas in tudi boljšo podporo ekipe," je imel strokovni komentator Sky Sports Jamie Redknapp v mislih več uporabnih podaj soigralcev, brez katerih si bo le stežka priigral priložnosti za zadetek.

Jamie Redknapp je 52-letni nekdanji angleški reprezentant, ki je največ sezon kot zvezni igralec nastopal za Liverpool in Tottenham. Je sin slovitega trenerja Harryja Redknappa. Foto: Guliverimage

Šeško je bil sicer v ekipi Uniteda po ocenah Sky Sports med najslabše ocenjenimi rdečimi vragi. Oceno šest sta izmed igralcev v začetni enajsterici dobila le še vratar Bayindir in "osmoljenec" Casemiro, ki je dosegel zadetek za 2:0, a tudi nato naivno prejel rdeči karton. Najvišjo oceno (osem) sta dobila kapetan Bruno Fernandes in krilni napadalec Mbeumo. Pri gostih ni nihče prejel višje ocene od šest, najnižjo (ena) pa z naskokom vratar Sanchez, ki se je za svojo izključitev po tekmi tudi opravičil soigralcem in navijačem.

Redknapp je zmago Uniteda nad Chelseajem označil za največji uspeh rdečih vragov, odkar je Amorim sedel na vroči stolček na Old Traffordu. To je tudi druga zmaga Šeška na Otoku. Obe je pozdravil na domačem stadionu, z 2:1 je po Burnleyju padel še Chelsea.

Maguire navdušen nad Šeškom

Šeško v dvoboju z Marcom Cucurello. Foto: Guliverimage Da so v taboru Uniteda prepričani, kako bo Šeško v prihodnosti postal pomemben člen v ekipi rdečih vragov, dokazujejo tudi besede njegovega izkušenega soigralca. 32-letni Anglež Harry Maguire je eden najbolj pomembnih mož v slačilnici Uniteda. Njegova beseda je zelo pomembna. Velja za "dušo slačilnice" in Šešku napoveduje svetlo prihodnost.

"Zdaj je deležen ogromnega pritiska. To se dogaja, če igraš za tako velik klub. A moramo se zavedati, da je mlad igralec. Potrebuje nekaj časa, da se bo privadil. Ima pa vse, kar je potrebno, da uspe. Fizično moč, mentaliteto. Navdušen sem nad tistim, kar prikazuje na treningih. Odlično zaključuje akcije," si želi, da bi mladi Slovenec predstave, ki jih kaže na treningih, prenesel še na tekme. Za kaj takšnega pa mu bodo morali, tako meni tudi Redknapp, pomagati tudi soigralci. "Prepričan sem, da bo dosegal zadetke za United še veliko let," je dodal Maguire.

Kapetan pohvalil Kamerunca in Slovenca

Da je Šeško pomagal Unitedu do dragocene zmage nad Chelseajem, je prepričan tudi prvi junak srečanja, kapetan Bruno Fernandes. Na tekmi je bil deležen dveh jubilejev. Dosegel je 100. zadetek za Manchester United v vseh tekmovanjih, to pa mu je uspelo ravno na 200. nastopu v angleškem prvenstvu.

Posavca čaka naslednji dvoboj v soboto na gostovanju pri Brentfordu v Londonu. Foto: Reuters

"Chelsea smo prisilili v rdeči karton, ker smo v dvoboj vstopili močno, s pravo miselnostjo. Igralci morajo vedno spremljati akcije, ko skače Ben (Benjamin Šeško, op. p.) za žogo. Bryan (Bryan Mbeumo, op. p.) je to storil," je pohvalil Kamerunca in Slovenca, s katerima ga nov izziv čaka naslednji konec tedna v Londonu, ko bo gostoval pri Brentfordu. Šeško bo imel novo priložnost, da prvič zatrese mrežo tekmeca na Otoku, Man Utd pa bi se lahko z novim uspehom na lestvici povzdignil že med kandidate za Evropo.