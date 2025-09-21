Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ja. M.

Nedelja,
21. 9. 2025,
19.35

Osveženo pred

2 minuti

Angleško prvenstvo, 5. krog

Derbi brez zmagovalca, Arsenal do točke v dodatku

Gabriel Martinelli, Arsenal | Gabriel Martinelli je poskrbel, da se je derbi kroga končal brez zmagovalca. | Foto Reuters

Gabriel Martinelli je poskrbel, da se je derbi kroga končal brez zmagovalca.

Foto: Reuters

Peti krog angleškega prvenstva se je začel s prestižnim mestnim derbijem med vodilnim Liverpoolom in Evertonom, ki je z 2:1 pripadel rdečim. Jaka Bijol je z Leeds Unitedom na gostovanju s 3:1 ugnal Wolverhampton. Steber slovenske obrambe je srečanje pospremil s klopi za rezervne igralce. Benjamin Šeško (Manchester United) tudi proti Chelseau ni dočakal prvenca v premier league, a po zmagi z 2:1 vendarle imel razlog za zadovoljstvo. Odigral je prvih 45 minut srečanja. Nedelja je prinesla derbi kroga na Emiratesu, na katerem sta se Arsenal in Manchester City razšla z 1:1.

Benjamin Šeško
Sportal Duša slačilnice Man Utd navdušena nad Šeškom

Angleško prvenstvo, 5. krog:

Sobota, 20. september:

Začelo se je na Anfieldu, kjer je Jan Oblak v sredo v ligi prvakov z Atleticom nesrečno ostal brez točke v sodnikovem podaljšku (2:3). Liverpool, branilec naslova v Angliji, je tudi po mestnem, že 247 Merseyside derbiju ostal stoodstoten. Za varovance Arneja Slota sta že v prvem polčasu za lepo prednost poskrbela Ryan Gravenberch in Hugo Ekitike. Modri so prek Idrisse Gueyeja v 58. minuti znižali, a tri točke so ostale na Anfieldu, kjer so dočakali tudi premierligaški debi pregrešno dragega napadalca Alexandra Isaka v rdečem dresu. Šved je v 67. minuti zamenjal strelca drugega gola Ekitikeja.

Ryan Gravenberch (levo) je popeljal Liverpool v vodstvo v 10. minuti. | Foto: Reuters Ryan Gravenberch (levo) je popeljal Liverpool v vodstvo v 10. minuti. Foto: Reuters

Bijol znova obsedel

Leeds je vknjižil tri točke, Jaka Bijol pa je obsedel na klopi. | Foto: Reuters Leeds je vknjižil tri točke, Jaka Bijol pa je obsedel na klopi. Foto: Reuters Steber obrambne vrste slovenske reprezentance Jaka Bijol se je poleti za skoraj 20 milijonov evrov iz Vidma preselil v Leeds. Čeprav je bil napovedan kot pomembna okrepitev, za zdaj na angleškem prvenstvu še ni dočakal priložnosti za nastop.

V uvodnem krogu je moral počivati zaradi kazni, saj je na zadnji tekmi za Udinese prejel rdeči karton, nato pa ga trener Daniel Farke z izjemo ligaškega pokala še ni poslal na zelenico. Za zdaj dobiva prednost pred Korošcem Pascal Struijk, enako pa se je zgodilo tudi tokrat. Leeds je sicer s 3:1 v gosteh ugnal Wolverhampton, gostje pa so vse tri zadetke zabili v prvem polčasu.

Amorim lahko spi nekoliko mirneje

Chelsea je že v uvodnih minutah ostal brez Roberta Sancheza. | Foto: Reuters Chelsea je že v uvodnih minutah ostal brez Roberta Sancheza. Foto: Reuters Portugalski trener Ruben Amorim, ki se mu zaradi skromnih rezultatov že nekaj časa trese stolček, je deležen hudega pritiska. Če do konca meseca rdečih vragov ne bo popeljal v zmagoviti niz, bi lahko kaj kmalu izgubil službo na Old Traffordu. Prva naloga, derbi s Chelseajem, se je razpletla po njegovih željah. 

Gostje iz Londona so šok doživeli že v peti minuti, ko je neposredni rdeči karton po prekršku  prejel vratar Robert Sanchez. Rdeči vragi so to hitro izkoristili in v 14. minuti povedli prek kapetana Bruna Fernandesa. Var je sicer poskrbel za nekaj napetosti, a gol je bil na koncu priznan. V 37. je po lepem strelu z glavo prednost domačih povišal Casemiro, isti igralec pa je v sodnikovem dodatku prejel še drugi rumeni karton in tudi United je nadaljeval le z desetimi.

Žrtev tega je postal Benjamin Šeško, ki je mesto na igrišču pred nadaljevanjem prepustil Manuelu Ugarteju. Chelsea je uvidel svojo priložnost, v 80. minuti pa prek Trevorja Chalobaha znižal zaostanem. A zaključni nalet Londončanov so domači odbili in vknjižili pomembne tri točke.

Haaland spet zabil, Arsenal se je rešil

V nedeljo sta se v sklepnem dejanju 5. kroga na Emiratesu spopadla Arsenal in Manchester City. Gostje so povedli že v deveti minuti, med strelce pa se je vpisal nihče drug kot Erling Haaland, ki je izkoristil lepo podajo Tijjanija Reijndersa in z volejem žogo zabil v mrežo domačih. Ob koncu polčasa so prvič resneje zapretili domači, a vratar gostov Gianluigi Donnarumma je preprečil veselje Noniju Maduekeju

Erling Haaland je poskrbel za vodstvo Cityja. | Foto: Reuters Erling Haaland je poskrbel za vodstvo Cityja. Foto: Reuters

Tudi v drugem polčasu sta si ekipi pripravili nekaj lepih priložnosti, ko pa je že kazalo, da se bo City domov vrnil s polnim plenom, je udaril Gabriel Martinelli, ki je v 93. minuti izkoristil podajo Ebrechija Ezeja in z lobom matiral Donnarummo.

Angleško prvenstvo, 5. krog:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City) 
3 – Anthony (Burnley), Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournmouth)
...

Manchester City Erling Haaland
