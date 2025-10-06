Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
16.07

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Uzbekistan Fabio Cannavaro

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 16.07

22 minut

Uzbekistan

Fabnio Cannavaro tudi uradno novi selektor Uzbekistana

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Fabio Cannavaro | Fabio Cannavaro prevzema reprezentanco Uzbekistana. | Foto Guliverimage

Fabio Cannavaro prevzema reprezentanco Uzbekistana.

Foto: Guliverimage

Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Cannavaro, kapetan zlate selekcije azzurrov na svetovnem prvenstvu leta 2006, je zdaj tudi uradno novi selektor nogometne reprezentance Uzbekistana. Dvainpetdesetletni strateg je bil nazadnje glavni trener zagrebškega Dinama, kjer pa so ga odslovili aprila po le štirih mesecih na stolčku.

Srečko Katanec
Sportal Srečku Katancu to ni bilo usojeno, to čast bo doživel znameniti Italijan

Fabio Cannavaro bo vodil azijsko reprezentanco na njenem prvem svetovnem prvenstvu, je poročala tiskovna agencija Ansa. To bo njegovo drugo delo v vlogi selektorja, leta 2019 je bil že glavni trener kitajske reprezentance.

V Neaplju rojeni nekdanji centralni branilec Napolija, Parme, Interja, Juventusa in Real Madrida, ki velja za enega najboljših branilcev v zgodovini nogometa, je pred tem treniral Guangzhou Evergrande, Al Nasr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese, ko sta v ekipi iz Vidma igrala tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić.

"Uzbekistanska nogometna zveza je podpisala pogodbo s Fabiom Cannavarom, zmagovalcem SP leta 2006 in enim najboljših branilcev sodobne dobe. Vodil bo našo reprezentanco v pripravah na SP, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki," so danes sporočili iz zveze.

Cannavaro se ponaša s prav posebnim dosežkom, ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju, je edini branilec z zlato žogo.

Nogometna reprezentanca Uzbekistana se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo. Uzbekistan je do januarja vodil slovenski trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal.

Katanca je nasledil Timur Kapadze, ki je reprezentanco pripeljal do največjega uspeha v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze. Vendar pa Kapadze ne bo vodil izbrane vrste na mundialu, ker so se v zvezi odločili, da bodo nalogo dodelili trenerju z večjimi mednarodnimi izkušnjami. Cannavaro je bil tretja izbira, potem ko sta Joachim Löw in Paulo Bento odklonila ponudbi.

Uzbekistan Fabio Cannavaro
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.