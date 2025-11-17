Neverjetna smola Dallasa, to se mu v tej sezoni še ni zgodilo!

V noči na torek bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Dallas Mavericks nimajo sreče z zdravjem. Na gostovanju pri Minnesoti bodo pogrešali kopico prvokategornikov, tudi tri najboljše centre. Prvič v tej sezoni bosta tako odsotna na isti tekmi Daniel Gafford kot tudi Dereck Lively II. Prvič po osmih mesecih bi lahko v ligi NBA zaigral povratnik Paul George (Philadelphia), ki ga čaka dvoboj z nekdanjim delodajalcem LA Clippers, branilec naslova Oklahoma City Thunder pa je absolutni favorit v dvoboju z New Orleansom, najslabšo ekipo na zahodu.

Košarkarji Dallasa in Minnesote so se pred poldrugim letom merili v konferenčnem finalu. Takrat so bili Mavericksi na krilih Luke Dončića premočni za Timberwolvese in se uvrstil v veliki finale lige NBA. Ko pa se je Dallas v prejšnji sezoni šokantno odrekel slovenskemu superzvezdniku v zameno za Anthonyja Davisa, so Mavericksi vstopili v temačno obdobje, polno poškodb, smole in skromnih rezultatov. V tej sezoni so med slabšimi v ligi, na 14 tekmah so zbrali le štiri zmage, še vedno pa se otepajo ogromnih težav zaradi odsotnosti pomembnih igralcev.

Daniel Gafford bo izpustil srečanje z Minnesoto zaradi poškodbe desnega gležnja. Foto: Reuters

Trener Jason Kidd tako v noči na torek na gostovanju pri močni Minnesoti (razmerje zmag in porazov 8/5) tokrat ne bo mogel računati na vse tri najboljše centre. Veliki dolžnik Anthony Davis bo zaradi poškodbe leve mečne mišice manjkal vsaj še teden dni, dvoboj pa bosta preskočila tudi Daniel Gafford (desni gleženj) in Dereck Lively II (desno koleno). Prvič v tej sezoni bo tako Dallas zaigral brez vseh treh najboljših centrov.

Edwards bo skušal popraviti vtis

Anthony Edwards v tej sezoni v povprečju na tekmo dosega dobrih 27 točk. Foto: Reuters Ker bodo manjkali tudi Kyrie Irving, Dante Exum in Ryan Nembhard, bo Dallas v Minneapollisu še kako oslabljen, znova pa bo velika odgovornost slonela na 18-letnemu novincu Cooperju Flaggu, eni izmed redkih pozitivnih zgodb, ki se v Dallasu odvijajo v stresnem obdobju po odhodu Luke Dončića. Flagg je iz tekme v tekmo boljši, za zdaj ima povprečje 15,2 točke, 6,6 skoka in 3,1 asistence. To bo šele četrto gostovanje Dallasa v tej sezoni, ki je odigral doma že 11 tekem, a mu to ni pomagalo do boljšega izkupička.

Pri Minnesoti se bo skušal navijačem v dvorani Target Center odkupiti prvi zvezdnik Anthony Edwards. Na zadnji tekmi proti vročemu Jokićevemu Denverju (112:123) ni blestel. Zgrešil je vseh osem metov za tri točke, njegov skupen met iz igre pa le znašal le 8/23.

Vrnitev 35-letnega zvezdnika

Na dvoboju med Philadelphio in LA Clippers bi lahko prvič po osmih mesecih zaigral Paul George. Izkušeni zvezdnik, ki je na tekmi All Star zaigral kar devetkrat, je nazadnje zaigral marca, nato pa ga je po operaciji levega kolena čakalo dolgo okrevanje. Tokrat bi lahko kandidiral za srečanje in zaigral prvič po 4. marcu.

Paul George bi lahko odigral prvo tekmo v ligi NBA po osmih mesecih. Foto: Guliverimage

35-letni Američan je v prejšnji sezoni na tekmo v povprečju dosegal le dobrih 16 točk, kar je bilo njegovo najslabše povprečje po drugi sezoni v ligi NBA. V prejšnji sezoni je za 76ers odigral le 41 tekem. Skupno je v karieri v ligi NBA odigral 908 tekem, njegovo strelsko povprečje pa znaša 20,6 točk.

