Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
21.11

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Paul George Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks NBA Liga NBA Liga NBA

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 21.11

30 minut

Liga NBA, 17. november

Neverjetna smola Dallasa, to se mu v tej sezoni še ni zgodilo!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Dereck Lively Dallas | Trener Dallasa Jason Kidd proti Minnesoti ne bo mogel računati na tri najboljše najvišje varovance. | Foto Reuters

Trener Dallasa Jason Kidd proti Minnesoti ne bo mogel računati na tri najboljše najvišje varovance.

Foto: Reuters

V noči na torek bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Dallas Mavericks nimajo sreče z zdravjem. Na gostovanju pri Minnesoti bodo pogrešali kopico prvokategornikov, tudi tri najboljše centre. Prvič v tej sezoni bosta tako odsotna na isti tekmi Daniel Gafford kot tudi Dereck Lively II. Prvič po osmih mesecih bi lahko v ligi NBA zaigral povratnik Paul George (Philadelphia), ki ga čaka dvoboj z nekdanjim delodajalcem LA Clippers, branilec naslova Oklahoma City Thunder pa je absolutni favorit v dvoboju z New Orleansom, najslabšo ekipo na zahodu.

Luka Dončić
Sportal Američani se klanjajo novemu sladkorčku Dončića, to ni uspelo še nikomur! Dallas po drami le do zmage.

Košarkarji Dallasa in Minnesote so se pred poldrugim letom merili v konferenčnem finalu. Takrat so bili Mavericksi na krilih Luke Dončića premočni za Timberwolvese in se uvrstil v veliki finale lige NBA. Ko pa se je Dallas v prejšnji sezoni šokantno odrekel slovenskemu superzvezdniku v zameno za Anthonyja Davisa, so Mavericksi vstopili v temačno obdobje, polno poškodb, smole in skromnih rezultatov. V tej sezoni so med slabšimi v ligi, na 14 tekmah so zbrali le štiri zmage, še vedno pa se otepajo ogromnih težav zaradi odsotnosti pomembnih igralcev.

Daniel Gafford bo izpustil srečanje z Minnesoto zaradi poškodbe desnega gležnja. | Foto: Reuters Daniel Gafford bo izpustil srečanje z Minnesoto zaradi poškodbe desnega gležnja. Foto: Reuters

Trener Jason Kidd tako v noči na torek na gostovanju pri močni Minnesoti (razmerje zmag in porazov 8/5) tokrat ne bo mogel računati na vse tri najboljše centre. Veliki dolžnik Anthony Davis bo zaradi poškodbe leve mečne mišice manjkal vsaj še teden dni, dvoboj pa bosta preskočila tudi Daniel Gafford (desni gleženj) in Dereck Lively II (desno koleno). Prvič v tej sezoni bo tako Dallas zaigral brez vseh treh najboljših centrov.

Edwards bo skušal popraviti vtis

Anthony Edwards v tej sezoni v povprečju na tekmo dosega dobrih 27 točk. | Foto: Reuters Anthony Edwards v tej sezoni v povprečju na tekmo dosega dobrih 27 točk. Foto: Reuters Ker bodo manjkali tudi Kyrie Irving, Dante Exum in Ryan Nembhard, bo Dallas v Minneapollisu še kako oslabljen, znova pa bo velika odgovornost slonela na 18-letnemu novincu Cooperju Flaggu, eni izmed redkih pozitivnih zgodb, ki se v Dallasu odvijajo v stresnem obdobju po odhodu Luke Dončića. Flagg je iz tekme v tekmo boljši, za zdaj ima povprečje 15,2 točke, 6,6 skoka in 3,1 asistence. To bo šele četrto gostovanje Dallasa v tej sezoni, ki je odigral doma že 11 tekem, a mu to ni pomagalo do boljšega izkupička.

Pri Minnesoti se bo skušal navijačem v dvorani Target Center odkupiti prvi zvezdnik Anthony Edwards. Na zadnji tekmi proti vročemu Jokićevemu Denverju (112:123) ni blestel. Zgrešil je vseh osem metov za tri točke, njegov skupen met iz igre pa le znašal le 8/23.

Vrnitev 35-letnega zvezdnika

Na dvoboju med Philadelphio in LA Clippers bi lahko prvič po osmih mesecih zaigral Paul George. Izkušeni zvezdnik, ki je na tekmi All Star zaigral kar devetkrat, je nazadnje zaigral marca, nato pa ga je po operaciji levega kolena čakalo dolgo okrevanje. Tokrat bi lahko kandidiral za srečanje in zaigral prvič po 4. marcu.

Paul George bi lahko odigral prvo tekmo v ligi NBA po osmih mesecih. | Foto: Guliverimage Paul George bi lahko odigral prvo tekmo v ligi NBA po osmih mesecih. Foto: Guliverimage

35-letni Američan je v prejšnji sezoni na tekmo v povprečju dosegal le dobrih 16 točk, kar je bilo njegovo najslabše povprečje po drugi sezoni v ligi NBA. V prejšnji sezoni je za 76ers odigral le 41 tekem. Skupno je v karieri v ligi NBA odigral 908 tekem, njegovo strelsko povprečje pa znaša 20,6 točk.

Liga NBA, 17. november

Lestvica

Preberite še:

LeBron James Los Angeles Lakers
Sportal Premiki pri LA Lakersih: LeBron James se bo pridružil prvi ekipi
doncic_thumb
Sportal Posredovati je moral Dončić: kaj se je dogajalo po tekmi? #video
Anamaria Goltes, Instagram
Sportal Pestri dnevi pred Luko Dončićem, njegova Anamaria je že pripravljena
Willie Green
Sportal Poraz proti Dončićevim odnesel trenerja Pelikanov
Luka Dončić
Sportal Še en nor večer Luke Dončića! #video
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić razvajal soigralce, Lakersi odgovorili na katastrofo, drama v Dallasu

Paul George Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.