Norišnica v slačilnici Celja, Riera se ne bo prilagajal Fiorentini

Nogometaši Celja so postavili nov mejnik slovenskega klubskega nogometa. Uvrstili so se v četrtfinali konferenčne lige. Po težko ponovljivi tekmi, polni zadetkov in preobratov, so po izvajanju 11-metrovk v Thunu izločili favorizirani Lugano. Po dvoboju so si varovanci Alberta Riere dali ogromnega duška. V slačilnici je bilo zelo veselo, španski strateg pa je napovedal, da svojega načina igre v četrtfinalu, čeprav bo imel opravka z italijanskim favoritom Fiorentino, ne bo spreminjal.

Zgodilo se je natanko tako, kot je napovedal selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Dejal je, da bodo Celjani izločili Lugano. In res. Slovenski prvaki, ta čas šele peti v 1. SNL, so imenitne predstave v Evropi kronali z novim podvigom. Zdaj so se uvrstili med osem najboljših v konferenčni ligi, kjer jih v četrtfinalu čaka Fiorentina, dvakratni zaporedni finalist tekmovanja in eden osrednjih favoritov za osvojitev naslova. "Vsekakor nas čaka težak tekmec, ampak obljubim, da bomo igrali na svoj način. Ne morete mi zagotoviti, da z bolj obrambno igro lahko stoodstotno napredujemo. Hočemo biti Celje, čeprav je včasih tudi tak izid kot danes," je po tekmi za Šport TV povedal Albert Riera.

Albert Riera si je dal duška pri proslavljanju z nogometaši Celja. Foto: Guliverimage

Tekma je bila resnično polna preobratov, prvi polčas dokaj medel s celjske strani, po vstopu Maria Kvesića in Aljoše Matka na začetku drugega polčasa pa so se celjski upi začeli večati.

"Napake delajo tudi takšni igralci kot Zidane"

Igra je bila odločnejša. "Rekli smo, da potrebujemo žogo in njih, prisilimo teči. Potrebovali smo tudi Svita Sešlarja bližje žogi, saj ko jo ima žogo, se začnejo dogajati stvari," je dodal Španec glede spremembe v drugem polčasu.

Priznal je, da so na trenutke zelo trpeli, da je bilo precej napak, "a te delajo tudi najboljše ekipe in tudi takšni igralci kot Zinedine Zidane", a da so še vedno malce naivni in rabijo izkušnje. Tudi zato ves čas zahteva mirnost na žogi. "Zelo smo zadovoljni z napredovanjem, zdaj dajmo raje govoriti o slavju. Fantje so si to zaslužili," je še povedal in se ozrl na (bližnjo) četrtfinalno prihodnost. "Ne postavljamo si meja. Trudimo se le napredovati, izboljševati."

O tem, kako so si dali njegovi varovanci duška v slačilnici po zgodovinskem uspehu, pričajo tudi fotografije, ki jih je celjski klub ponosno delil z javnost na socialnem omrežju.

Kvesić: Velik uspeh za klub, za Slovenijo

Celjani so v eni najbolj razburljivih tekem slovenskega kluba v evropskih tekmovanjih preskočili švicarsko oviro in si prislužili bogato nagrado. Foto: Guliverimage Za ta celjski uspeh v konferenčni ligi, v kateri so svoj pečat z napredovanjem iz ligaškega dela pustili tudi igralci ljubljanske Olimpije, je zaslužen tudi nekdanji igralec Olimpije Mario Kvesić.

"Veliko težje je bilo s klopi spremljati prvi polčas. Nora tekma, polna preobratov, hvala bogu, da smo mi šli naprej. Mislim, da smo si to zaslužili. Nima smisla govoriti o posameznikih, naredili smo velik uspeh za klub, za Slovenijo. To je velik korak, upam, da ne zadnji," je za Šport TV povedal Hercegovec Kvesić.

"Mislim, da je bila najpomembnejša enajstmetrovka mojega življenja, čeprav je za mano kratka kariera," je o kazenskem strelu, ki ga je zadel v sodnikovem podaljšku za 3:4, povedal Litovec Armandas Kučys. Foto: Reuters

Litovec Armandas Kučys, ki je v sodniškem dodatku rednega dela zadel enajstmetrovko za podaljšek, pa je povedal: "Mislim, da je bila najpomembnejša enajstmetrovka mojega življenja, čeprav je za mano kratka kariera. Veliko stvari je bilo v glavi, čisto na koncu sem se odločil za strel v desno stran. Na tekmi je bilo veliko vzponov in padcev, po 1:1 se je počutje takoj spremenilo, saj vidiš, da lahko igraš proti njim. Po polčasu smo si rekli, da gremo z dvignjenimi glavami nazaj na igrišče. In zdaj lahko slavimo," je povedal najboljši strelec Celjanov v tej sezoni.

Celje bo proti Fiorentini, ki je izločila Panathinaikos Adama Gnezde Čerina (3:1 in 2:3), igralo 10. in 17. aprila. Uvodna tekma bo v knežjem mestu.