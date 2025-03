Jasno sporočilo Alberta Riere

Nogometaši Celja se bodo danes ob 18.45 poskušali vpisati v zgodovino slovenskega klubskega nogometa, saj jih čaka povratna tekma osmine finala konferenčne lige. Izbranci Alberta Riere imajo lepo priložnost, da naredijo velik korak naprej z uvrstitvijo med najboljših osem ekip, saj so prvo tekmo doma proti švicarskemu Luganu dobili z 1:0. "Dodatne motivacije ne potrebujemo. Gre za najpomembnejšo in največjo tekmo naših karier," je pred tekmo sporočil strateg Albert Riera. V primeru napredovanja bi njegove izbrance v četrtfinalu čakal boljši iz atraktivnega obračuna Panathinaikos – Fiorentina. Prvo tekmo je ekipa Adama Gnezde Čerina dobila s 3:2.

Nogometaši Celja so v sredo dopoldne odpotovali v Švico, natančneje v Thunu, kjer bodo danes na Stockhorn Areni, ki sprejme okoli deset tisoč gledalcev, lovili zgodovinsko napredovanje v četrtfinale konferenčne lige, kar bil zgodovinski dosežek za slovenski klubski nogomet. Na prvem obračunu pred tednom dni je bil mož odločitve Tamar Svetlin, ki je zasedbi Alberta Riere priigral prednost pred povratnim srečanjem. Na stadionu Z'dežele je v 23. minuti zadel z glavo po krasnem predložku Logana Delauriera-Chaubeta.

V celjskem taboru so pred srečanjem optimistični. Glede na velik vložek in boj za zgodovinsko prvo uvrstitev v četrtfinale evropskih tekmovanj bo španski strateg na klopi Celja verjetno tudi v Švici začel s podobno postavo kot na prvi tekmi, najbrž bo zaradi malce previdnejšega pristopa tekmo začel Marco Dulca namesto Maria Kvesića, bo pa moral nekdo vskočiti tudi v obrambo, saj je kaznovan Klemen Nemanič.

Celjani so prvo tekmo dobili z 1:0. Foto: Jure Banfi

"Dodatne motivacije ne potrebujemo. Gre za najpomembnejšo in največjo tekmo naših karier. Za nogometaše in zame kot trenerja. Po prvi tekmi sem nogometašem dejal, da smo od prve skupne evropske tekme vedno boljši na drugi tekmi. Proti Vitorii, Maccabiju, Nemanu ... A te tekme se moramo lotiti, kot da je izhodiščni rezultat 0:0. Igrati moramo tako kot v Evropi že vso sezono. Brez strahu, želimo prisiliti nasprotnika v tek. Lugano je podobna ekipa kot Celje. Želi imeti žogo in trpi, ko je nima. Moramo pokazati značaj. Fantje čutijo, da se lahko borijo in kosajo z Luganom. To je poleg rezultata največje spoznanje po prvi tekmi. Vzdušje je dobro, občutek prav tako, smo samozavestni," je na uradni novinarski konferenci pred tekmo dejal Riera.

Čeprav so po vrednosti ekip nesporni favoriti izbranci Mattie Crocija-Tortija, ki so od štirikrat do petkrat vrednejši od Celjanov, pa imajo tudi oni določene težave. So v nizu petih porazov v vseh tekmovanjih, obenem pa bodo pogrešali kaznovana napadalca Mattio Bottanija in branilca Antoniosa Papadopoulosa.

Po vrednosti ekip so nesporni favoriti izbranci Mattie Crocija-Tortija, ki so od štirikrat do petkrat vrednejši od Celjanov. Foto: Jure Banfi

Zmagovalec tega dvoboja se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom Adama Gnezde Čerina, Grki so doma slavili s 3:2. Povratna tekma teh dveh tekmecev se bo danes začela ob 21. uri.

Dušan Stojinović Foto: Guliverimage

Od Slovencev se za napredovanje v četrtfinale konferenčne lige bori še nekaj nogometašev. Dušan Stojinović bo ob 18.45 z Jagiellonio gostoval pri belgijski ekipi Cercle Brugge, prva tekma se je končala s 3:0 za Poljake. Zmagovalec se bo med osmerico meril z boljšim iz para Betis Sevilla – Vitoria Guimaraes.

Djurgarden z Ninom Žugljem bo prav tako ob 18.45 začel povratno tekmo proti ciprskemu Pafosu, Švedi so prvi obračun v gosteh izgubili z 0:1. Borac Banjaluka Sandija Ogrinca in Gregorja Bajdeta pa bo ob isti uri gostoval pri dunajskem Rapidu, prvi obračun se je končal z 1:1. Zmagovalca teh dveh obračunov se bosta v četrtfinalu merila med sabo.

Četrtfinalne tekme bodo 10. in 17. aprila.

Konferenčna liga, osmina finala (povratne tekme):

Četrtek, 13. marec:

Rezultati prvih tekem:

Pari četrtfinala:

Betis/Vitoria – Jagiellonia/Cercle Brugge

Celje/Lugano – Panathinaikos/Fiorentina

Köbenhavn/Chelsea – Molde/Legia Varšava

Pafos/Djurgarden – Borac/Rapid Dunaj

Lestvica ligaškega dela: