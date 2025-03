V disciplinski obrazložitvi so zapisali, da so Štajerci, ki so tekmo dobili z 1:0, sedem tisočakov kazni dobili zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, pri čemer so izpostavili večkratno žaljivo skandiranje, razvitje transparenta z žaljivo vsebino, večkratno prižiganje večje količine bakel, večkratno povzročitev prekinitve tekme in predkaznovanost.

Podobno velja tudi za ljubljansko moštvo, pri čemer so kot razloge za kazen zapisali večkratno žaljivo skandiranje, večkratno prižiganje bakel metanje bakel in kozarcev na igrišče, poškodovanje več stolov in predkaznovanost.

Foto: Jure Banfi

Maribor bo zaradi kartonov plačal še 420 evrov, njegov igralec Bartug Elmaz pa bo zaradi izključitve počival eno tekmo, tako kot pri Olimpiji zaradi enakega razloga Manuel Pedreno.

Eno tekmo bo zaradi rdečega kartona na tekmi s Koprom počival tudi igralec Kopra Mark Pabai, Primorci pa bodo zaradi kartonov in opominov še ob 420 evrov.

Primorje, ki je gostovalo v Celju, je zaradi neprimernega obnašanja navijačev dobilo 600 evrov kazni, Radomlje pa 300 evrov, ker nekateri igralci in uradne osebe niso imeli akreditacij.

