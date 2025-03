Na vrhu razpredelnice so pred začetkom kroga ekipe iz Kidričevega, Sežane in Nove Gorice, ki so zbrale po 36 točk. Aluminij bo v soboto ob 13. uri gostil Bilje, Gorica ob 18. uri Dravo Ptuj, Tabor Sežano pa v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje v Šiški pri Iliriji.

Sobotni pari o Dravinja - Krka, Beltinci Klima Tratnjek - KetyEmmi&Impol Bistrica, medtem ko bo Rudar Velenje v nedeljo gostil Slovan. Vse omenjene tekme se bodo pričele ob 15. uri.

Druga liga, 19. krog:

Sobota, 15. marec:

Nedelja, 16. marec:

Lestvica: