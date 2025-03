Celje blesti v Evropi, v Sloveniji pa diši po novem naslovu Olimpije

1. SNL, 26. krog

Sobota, 15. marec:

Za uvod obračun za šesto mesto

Prvoligaško dogajanje se bo danes začelo v Prekmurju. Mura in Primorje se bosta udarila v neposrednem srečanju za šesto mesto. Ekipi iz Murske Sobote in Ajdovščine sta med tednom močno vplivali na razplet pri vrhu razpredelnice. Črno-beli so v Stožicah namučili Olimpiji, a izgubili z 1:2, ko je v 89. minuti zmagoviti gol za vodilne zmaje prispeval Alex Tamm, Ajdovci pa so še drugič v tej sezoni doma premagali Mariborčane in s tem omogočili vodilnim Ljubljančanom podvojitev prednosti na +6.

Ko so Ajdovci gostovali v Fazaneriji 14. septembra 2024, so doživeli hud poraz (0:4). V napadu Mure je s tremi zadetki blestel Hrvat Dario Vizinger. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tako Mura kot Primorje sta se utaborila na sredini lestvice, kjer imata pred največjima kandidatoma za izpad, Nafto in Domžalami, dvomestno prednost v številkah, ki jima zagotavlja manj stresno nadaljevanje sezone. Mura bo pod taktirko začasnega trenerja Matjaža Keka mlajšega skušala nadaljevati z domačimi zmagami in po Radomljah vzeti mero še Primorju, tega se bo lotila brez kaznovanega Kaija Cipota, izbranci Milana Anđelkovića pa bodo po kar štirih točkah proti štajerskima favoritoma (2:2 v Celju in 2:1 proti Mariboru) skušali dokazati, da je ekipa po slabšem vstopu v spomladanski del le ujela formo, s katero bo brez večjih težav uresničila prvi klubski cilj, obstanek v 1. SNL.

Olimpija odhaja k najljubši stranki

Slovensko nogometno prvenstvo slovi po nepredvidljivosti. Radomljani so bili v rezultatski krizi, nato pa doma premagali Bravo, ki pred tem ni v 1. SNL izgubil kar 11 tekem zapored. Tako so mlinarji dokazali, da so lahko še kako nevarni za favorite. Bi lahko danes presenetili še drugega ljubljanskega prvoligaša?

Točke potrebujejo v boju za obstanek, saj se jim je Nafta približala na šest točk zaostanka, zadnjeuvrščene Domžale pa imajo devet točk manj. Zato čaka Radomljane še zahtevno nadaljevanje sezone. "Zavedamo se, da je Olimpija vodilna na lestvici in najboljša ekipa v Sloveniji. To ne spremeni dejstva, da igramo doma. Tekma z Bravom nam je dala dodatno motivacijo, spodbudo," sporoča Uroš Korun, dirigent obrambe Radomljanov, ki je nekaj časa v bogati karieri nosil tudi dres Olimpije. Njegovega soigralca na vratih, Mariborčana Sama Pridgarja, čaka danes veliko dela.

Zmaji bodo imeli danes opravka z eno najljubših strank v 1. SNL. Statistično gledano na srečanjih z Radomljami le redko izgubljajo točke. Do zdaj so se na 22 prvoligaških dvobojih zmage razveselili že 16-krat, le dvakrat pa ostali povsem praznih rok. Dovolj zgovorna je tudi razlika v zadetkih, ki znaša 49:16 v korist Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zeleno-beli so v sredo doma premagali Muro (2:1) in se razveselili še kako potrebne zmage, s katero so si povrnili načeto samozavest, hkrati pa zaradi spodrsljaja Maribora v Ajdovščini še hitreje pozabili na boleč poraz v večnem derbiju v Ljudskem vrtu. Četa Victorja Sancheza ima znova večjo prednost. Ima vse v svojih rokah, z zmago nad mlinarji pa bi lahko najmanj do nedelje prednost pred Mariborom povišala kar na +9.

Olimpija odhaja na gostovanje, kjer že tradicionalno skoraj vedno zmaguje. Pri Radomljanih se je v Domžalah za prvoligaške točke potegovala 11-krat in kar devetkrat zmagala. Izgubila je le enkrat, razlika v zadetkih pa znaša imenitnih in zgovornih 25:6 za Ljubljančane, pri katerih v napadu izstopata novopečeni avstrijski reprezentant Raul Florucz, z 12 zadetki prvi strelec 1. SNL, in pa Estonec Alex Tamm, junak zadnje zmage proti Muri.

Strelski spopad Poplatnika in Šturma

Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, kjer bo Bravo skušal po nizu skromnejših rezultatov, na zadnjih treh tekmah je osvojil le točko, a na lestvici še vedno zaseda izvrstno tretje mesto, ki zagotavlja evropsko vozovnico, znova izkusiti sladkost zmage.

Bravo je med tednom izgubil proti mlinarjem in doživel prvi poraz v 1. SNL po 11 srečanjih. Foto: Aleš Fevžer

Mladi ljubljanski klub bo gostil Domžalčane, ki jim gre marsikaj narobe. Po dveh porazih z 2:3 so se zasidrali na zadnjem mestu razpredelnice, do konca pa je le še 11 krogov. Dvoboj bi lahko minil v znamenju obračuna vročih napadalcev. Tako Matej Poplatnik kot tudi Danijel Šturm sta zelo razigrana in učinkovita v spomladanskem delu. Oba sta dosegla devet zadetkov in si delita drugo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL.

Vijolice so ta teden že razočarale proti Primorcem

Derbi 25. kroga bo v Ljudskem vrtu, kjer bo Maribor ob 17.30 pričakal Koper. Vijolice so pozitivno energijo, ki jih je spremljala po zmagi nad Olimpijo (1:0), hitro zapravili v prestolnici burje, kjer so še drugič v tej sezoni ostali brez točk proti Primorju (1:2). Zaostanek za vodilno Olimpijo se je povečal, za nameček pa jih pred reprezentančnim premorom čaka še zelo motiviran tekmec, ki mu pod vodstvom začasnega trenerja Ivice Guberca sploh ne gre slabo. Koper se želi prebiti v Evropo, v Ljudski vrt pa prihaja z jasnim ciljem. Želi presenetiti vijolice. Ker imajo podobne načrte tudi v vrstah gostiteljev, bi lahko nedeljski spopad v Mariboru postregel s prvoligaško poslastico.

To bo 99. tekma Maribora in Kopra v prvi ligi. Tako bosta kluba, ki sta skupaj osvojila 17 državnih naslovov (Maribor 16, Koper pa enega), v tej sezoni odigrala tudi jubilejno stoto tekmo. To se bo zgodilo na Bonifiki 17. maja, ko se bodo igrale tekme predzadnjega kroga. Foto: Aleš Fevžer

"Z vsem dolžnim spoštovanjem, ki ga imam do tekmecev, nas proti Kopru zanima le zmaga. Cilj so tri točke, storili bomo vse, da bi nam uspelo in bi se takoj vrnili na zmagovite tirnice. Smo zelo povezani kot ekipa, zato menim, da poraz ne bo pustil posledic in bomo dovolj samozavestni šli v nedeljsko tekmo," denimo sporoča 23-letni francoski branilec Maribora Bradley M'Bondo, ki še vedno verjame, da lahko Maribor do konca sezone prehiti Olimpijo. Če bi vijolice doživele v nedeljo še drugo razočaranje proti tekmecu iz Primorske v tem tednu, bi se možnosti za morebiten naskok na prvo mesto še dodatno zmanjšale.

Junaki Alberta Riere prvič po podvigu v Švici

Celjani so v četrtek poskrbeli za zgodovinski uspeh. Preboj v četrtfinale konferenčne lige odmeva ne le v Sloveniji, ampak tudi Evropi. Vstopnice za četrtfinalni spektakel, ko bo 10. aprila v knežjem mestu gostovala Fiorentina, so bolj ali manj že pošle, ljubitelji nogometa pa upajo, da bi se lahko na največjem evropskem srečanju v zgodovini Celja odprla tudi zahodna tribuna. Izbranci Alberta Riere tako v tej sezoni navdušujejo v Evropi, ko pa vzporedno nastopajo v 1. SNL, pa niso tako prepričljivi. Še več, za zdaj so osvojili zgolj toliko točk, da na lestvici zasedajo šele peto mesto.

Ko sta se Celje in Nafta nazadnje pomerila v 1. SNL, se je dvoboj končal brez zadetkov. Celjani so v tej sezoni trikrat remizirali z 0:0, vselej na gostovanjih. Tako se jim je godilo v Lendavi, Murski Soboti in Kopru. Foto: Jure Banfi

Zaostanek za vodilno Olimpijo je ogromen, tako da lahko ubranijo naslov prvaka le še ob neverjetnem čudežu, dokaj velik pa je tudi zaostanek za tretjim mestom (osem točk ob tekmi manj), ki zagotavlja Evropo. Evropsko računico za Celjane predstavlja tudi pokal, kjer pa grofe v četrtfinalu čaka zelo zahteven spopad z Mariborom. Zato si Celjani v nedeljo, ko bo zvečer gostili Nafto iz Lendave, ne smejo privoščiti spodrsljaja. Ker pa vzporedno igranje v Evropi in 1. SNL zahteva svoj davek, na drugi strani pa bo zelo motivirana zasedba Nafte, ki je med tednom v derbiju začelja premagala Domžale (3:2) in spravila navijače v dobro voljo, velja na stadionu Z'dežele spremljati vse prej kot dolgočasno srečanje.

Nedelja, 16. marec: