Ne zgodi se pogosto, da bi nogometaš tako velikega kova, kot je zvezdnik madridskega Reala Antonio Rüdiger, javno izpostavil in s tem promoviral uspeh slovenskega kluba v Evropi. A Nemcu ni ušlo, da je nekaj nogometašev Celja ob preboju v četrtfinale konferenčne lige v Thunu oponašalo njegovo proslavljanje zmage nad Atleticom. Z objavo je dal vedeti, da se je nasmejal ob potezi Celjanov in bil ponosen na svoj plesno-tekalni vložek, s katerim je med tednom zaslovel na Metropolitanu.

Nogometašem Celja je uspel zgodovinski podvig. Postali so prvi slovenski klub, ki se je v evropskem tekmovanju uvrstil med osem najboljših, v boju za polfinale pa jih čakata prihodnji mesec (10. aprila v Celju in teden dni pozneje v Firencah) dva obračuna s Fiorentino.

Celjani so v četrtek po izvajanju 11-metrovk izločili Lugano in se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige, kjer jih čaka italijanska Fiorentina. Foto: Guliverimage

Vijolice iz Toskane zelo dobro pozna Antonio Rüdiger, saj se je pred leti dokazoval v dresu Rome v serie A, nato pa ga je pot odnesla v Anglijo in Španijo. Tako s Chelseajem kot tudi madridskim Realom je osvojil ligo prvakov.

Real napredoval po 11-metrovkah, dan pozneje pa še Celje

V tej sezoni bi lahko ubranil evropsko lovoriko. Z belimi baletniki je v sredo v osmini lige prvakov po izvajanju 11-metrovk izločil Atletico. 32-letni branilec je z bele točke prispeval zmagoviti zadetek, ko je s pomočjo sreče le spravil žogo izpod Jana Oblaka v mrežo tekmeca. Ko je tako popeljal Real med najboljših osem v ligi prvakov, si je dal duška pri proslavljanju na svojstven način.

Kako je Rüdiger proslavil zmago nad Realom?

Domislil se je posebnega proslavljanja v sprintu ob dolgih korakih in nenavadni drži telesa. Nekateri njegovi soigralci so ga oponašali, vse skupaj pa je hitro postala spletna uspešnica.

Le dan pozneje so se njegovega proslavljanja poslužili nekateri nogometaši Celja, ko so tekli v objem vratarju Ricardu Silvi in se veselil zgodovinskega napredovanja v četrtfinale konferenčne lige. To je na socialnem omrežju X opazil tudi nemški zvezdnik, ki ima kar dva milijona sledilcev.

Kako se je Rüdiger nasmejal ob proslavljanju nekaterih nogometašev Celja?

Z objavo, po zaslugi katere je lahko javnost spremljala, kako so se Celjani veselili zgodovinskega uspeha v Švici, je dal vedeti, da se je nasmejal ob potezi varovancev Alberta Riere in bil ponosen na svoj plesno-tekalni vložek, s katerim je med tednom zaslovel na Metropolitanu.