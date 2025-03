Odlična novica za Celjane in navijače pred tekmo leta

Nogometaši in navijači Celja tudi med reprezentančnim premorom vse bolj pogledujejo proti 10. aprilu, ko bo v Celju v okviru četrtfinala konferenčne lige gostovala Fiorentina. Po napredovanju med osem najboljših v konferenčni ligi je v manj kot 24 urah v prodaji pošlo vseh šest tisoč vstopnic za dvoboj, zdaj pa so iz celjskega kluba sporočili, da bo odprta tudi tribuna Zahod.

Na stadionu Z'dežele se bo 10. aprila pisala zgodovina celjskega kluba, saj bo slovenski klub nastopil v četrtfinalu konferenčne lige. Zanimanje za srečanje s Fiorentino je bilo že takoj po uvrstitvi Celja med najboljših osem ekip ogromno, v manj kot 24 urah v prodaji je pošlo vseh šest tisoč vstopnic, ob predpostavki, da na žalost zahodna tribuna, ki ima skoraj pet tisoč sedežev, pred tem ni imela dovoljenja. V celjskem klubu so zatem zavihali rokave in dobili dovoljenje tudi za ta del tribune.

"Kar smo obljubili, to smo storili – tribuna Zahod bo na tekmi proti Fiorentini odprta! S skupnimi močmi so NK Celje, Mestna občina Celje, NZS in UEFA poskrbeli, da bo zgodovinski večer v knežjem mestu zares veličasten! Vzhod je razprodan, Sever prav tako. Zdaj so na voljo vstopnice za tribuno Zahod," so danes sporočili iz Celja.

V prodaji je tako že pošlo šest tisoč vstopnic, z odprtjem zahodne tribune celjskega objekta pa je tako na voljo še skoraj pet tisoč sedežev. Zahodna tribuna je bila nazadnje odprta 29. aprila 2024, ko so Celjani postali državni prvaki.

