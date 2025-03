Celje je zajela zgodovinska nogometna vročica. Po napredovanju med osem najboljših v konferenčni ligi je v manj kot 24 urah v prodaji pošlo vseh šest tisoč vstopnic za dvoboj med Celjem in Fiorentino. Lahko pa bi jih prodali še skoraj dvakrat toliko, a zahodna tribuna, ta ima skoraj pet tisoč sedežev, žal nima dovoljenja. V klubu iščejo rešitve. Potekajo pogovori z Mestno občino Celje, Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa), v celjskem klubu upajo na srečen konec. Če bi se jim posrečilo, bi bilo na stadionu Z'dežele 10. aprila spektakularno. Padel bi absolutni rekord, saj bi si zgodovinski dvoboj ogledalo več kot 10 tisoč gledalcev!

V knežjem mestu ne pomnijo takšne nogometne evforije. Po zgodovinskem dosežku, preboju Rierove čete v četrtfinale konferenčne lige, je postalo jasno, da bo 10. aprila v Celju tekma, ki bo zasenčila prav vse, katere so do zdaj v evropskih tekmovanjih odigrali grofje. Na stadionu Z'dežele bo gostovala slovita Fiorentina, v igri bo ogromen vložek, saj bo to prva četrtfinalna tekma konferenčne lige.

V knežje mesto bi se lahko prihodnji mesec odpravilo okrog 1.500 navijačev Fiorentine. Italijanski klub še ni javil končne številke. Foto: Reuters

Zato ne preseneča, da so bile ekspresno razgrabljene vse razpoložljive vstopnice, ki so šle v prodajo. Klub je ponosno sporočil, da sta bili v manj kot 24 urah po tekmi v Thunu razprodani tako vzhodna kot tudi severna tribuna. V prodaji je tako pošlo šest tisoč vstopnic. Zakaj pa jih je bilo na voljo tako malo, če je kapaciteta celjskega stadiona dobrih 13 tisoč gledalcev?

Celjani bodo upali do zadnjega

Odgovor spravlja celjski klub v slabo voljo, saj se v obdobju največje nogometne evforije, kar jo je bilo kdajkoli v knežjem mestu, soočajo s težko premostljivo oviro. Zahodna tribuna celjskega objekta, ki ima skoraj pet tisoč sedežev in je največja v sklopu stadiona Z'dežele (a žal tudi z najmanj udobja, saj nima strehe), trenutno ne ustreza vsem kriterijem Evropske nogometne zveze (Uefa) za tako velike evropske tekme.

Vzhodna tribuna celjskega stadiona je za dvoboj s Fiorentino že razprodana. Podobno velja tudi za severno. Foto: Jure Banfi

Največjo težavo predstavljajo tehnična vprašanja (varnostne kamere, vhod za produkcijo …), s katerimi se Celjanom do preboja v četrtfinale, saj za evropske tekme rumeno-modrih nikoli ni vladalo takšno zanimanje, da bi bilo potrebno odpirati še zahodno tribuno, ni bilo potrebno ubadati.

Zdaj bodo morali te pomanjkljivosti, če bodo želeli proti Fiorentini napolniti vse tribune celjskega stadiona, pravočasno odpraviti. Iščejo rešitve in upajo do zadnjega, da bi jim to tudi uspelo. V želji, da bi se to vendarle rešilo v prid Celja in številnim navijačev, ki so ostali brez vstopnice, potekajo intenzivni pogovori z Mestno občino Celje, Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa).

Bo padel celjski rekord?

Za zdaj je bilo tako za evropski spektakel med Celjem in Fiorentino prodanih šest tisoč vstopnic. Vzhodna in severna tribuna bosta tako povsem polni, podobno velja najverjetneje tudi za južno tribuni, na kateri je 1.500 sedežev. V tej sezoni so jo najbolj množično napolnili navijači Apoela in Slovana, katerih je bilo več kot tisoč. Privržencev Fiorentine bi bilo lahko zaradi bližine in pomembnosti srečanja še več, tako da bo 10. aprila prisoten velik obisk.

Bodo varovanci Alberta Riere 10. aprila zaigrali proti Fiorentino pred prazno zahodno tribuno? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A če prireditelji ne bodo mogli 10. aprila odpreti za gledalce tudi vrata zahodne tribune, bo lahko dvoboj upoštevaje tudi navijače iz Italije spremljalo dobrih sedem tisoč ljubiteljev nogometa. Verjetno bi bila številka podobna rekordu NK Celja, kar se tiče domačih tekem (7.242 gledalcev), postavljenem na domači tekmi z Olimpijo, ko so 29. aprila 2024 postali državni prvaki. Takrat je bila nazadnje za gledalce odprta tudi zahodna tribuna, saj za tekmovanje v 1. SNL veljajo drugačni kriteriji kot za tekme izločilnega dela konferenčne lige.