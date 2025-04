Albert Riera na radarju italijanskega prvoligaša

Italijanski mediji poročajo, da se je trener aktualnih slovenskih prvakov NK Celje, Španec Albert Riera, znašel na radarju prvoligaša Udineseja, katerega dres nosita tudi slovenska legionarja Jaka Bijol in Sandi Lovrič. V Vidmu so z zanimanjem spremljali odlične predstave Celja v konferenčni ligi, ko so v četrtfinalu dodobra namučili tudi Fiorentino.