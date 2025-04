V prvi slovenski nogometni ligi nova trenerska menjava. Dejan Dončić ni več trener zadnjeuvrščenih Domžal, ki so na 14 tekmah spomladanskega dela zmagale samo štirikrat, osemkrat izgubile in dvakrat igrale neodločeno. Nov trener bo znan v torek.

Dejan Dončić ni več trener članske ekipe Domžal, so sporočili s stadiona ob Kamniški Bistrici. Vodenje ekipe je prevzel septembra 2024, pred leti pa je v klubu deloval v mladinskem pogonu. Od ekipa, ki bori za obstanek, se poslavlja po sporazumni prekinitvi pogodbe.



"Ob prihodu v rumeno družino je uspel stabilizirati ekipo, v času vodenja pa je vedno izkazoval velik profesionalizem in željo po iskanju rešitev, ki bi pripomogle k napredku moštva. Tudi v trenutkih, ko se je ekipa znašla v težavah ni obupal, ampak je skušal s pozitivnim pristopom in spoštovanjem do igralcev in strokovnega štaba premagati izzive. Dejanu Dončiću se zahvaljujemo za njegov doprinos in opravljeno delo. Želimo mu vse dobro v nadaljevanju kariere!" je NK Domžale zapisal v sporočilu za javnost.

Foto: Aleš Fevžer Dončić, ki je pred tem vodil članke Nafte in Triglava, je člansko ekipo Domžal vodil na 25 tekmah. Zmagali so jih samo šest, na petih remizirali in na 14 izgubili. Pred zadnjimi štirimi krogi prve lige so na zadnje, 10. mesto. So točko na deveto Nafto in osem za osmimi Radomljami. Zadnjeuvrščeni izpade v drugo ligo, predzadnji pa gre v dodatne kvalifikacije. Dvakratni slovenski prvak NK Domžale (2007 in 2008) je nazadnje v drugi ligi igral v sezoni 2002/2023.