Tabor po petih tekmah spet zmagal

Nogometaši CB 24 Tabora Sežane so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo s 3:1 (0:0). Nogometaši Tabora so v prvenstvu zmagali prvič po petih tekmah in do treh točk prišli po štirih porazih, ki so jih doživeli v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah.

Kraševci, ki so jih dodobra zredčili kartoni in poškodbe, so v boju novincev v ligi prekinili niz štirih porazov. Tako so se tekmecem iz Ljubljane oddolžili za poraz na prvem medsebojnem srečanju sezone. Tabor se je s četrto zmago prebil pred današnjega tekmeca na šesto mesto.

V uvodu tekme sta imeli obe ekipi nekaj polpriložnosti, prvi pa so nevarno zagrozili domači, ko je poskus Antonia Azinovića z glavo dobro ustavil Domen Gril. V 28. minuti je bil od daleč nenatančen Marko Krivičić, ob koncu polčasa s prostega strela še Predrag Sikimić, v 42. minuti pa so prvič resneje nase opozorili tudi Ljubljančani, ko je iz prve z več kot 20 metrov sprožil Ante Vrljičak, David Adam pa je bil na mestu.

V uvodu drugega polčasa pa je sledilo hitro veselje domačih. Leon Sever je z desne strani podal v osrčje kazenskega prostora, Predrag Sikimić je najprej sprožil z glavo, zadel vratnico, nato pa odbito žogo iz bližine pospravil v mrežo za svoj sedmi gol sezone. V 52. minuti je bilo znova nevarno pred vrati gostov, sprožil je Krivičić, Gril pa je žogo odbil v kot.

Vratar gostov je moral posredovati tudi v 56. minuti po strelu Rodriugeja Bongonguija. Po boljši predstavi Kraševcev pa je spet moral pobrati žogo iz svoje mreže v 59. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo iz bližine zadel Leon Sever.

V 68. minuti je z glavo zgrešil Bongongui, a v 73. minuti se je tudi on vpisal med strelce. Gril je približno 25 metrov od doma poskušal podati žogo na levo stran, a jo je nogometaš Tabora prestregel in jo takoj poslal v prazno mrežo za 3:0. Bongongui je imel novo izjemno priložnost tudi v 81. minuti, ko je povsem osamljen zgrešil s 15 metrov.

Nerazpoloženi gosti so v 85. minuti le poskrbeli za nekaj dela Davida Adama, od daleč je sprožil Mustafa Nukić, sežanski vratar pa je žogo ukrotil, tako kot v 87. minuti po strelu istega igralca. Že v sodniškem dodatku pa je Ljubljančanom uspelo znižati zaostanek, Milan Đajić je z glavo lepo zadel po podaji z leve strani.

Kraševci bodo v 13. krogu v soboto gostovali v Domžalah, Bravo pa bo gostil Celje.

Tabor : Bravo 3:1 (1:0)

Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Borošak, Šumer in Sužnik.



Strelci: 1:0 Sikimić (49.), 2:0 Sever (59.), 3:0 Bongongui (73.), 3:1 Đajić (90.).



CB 24 Tabor Sežana: Adam, Salkić, Azinović, Požrl, Horvat, Vukelić (od 82. Humar), Sever, Krivičić, Bongongui, Stančič (od 69. Milošev), Sikimić (od 75. Stevanović).

Bravo: Gril, Vrljičak (od 68. Kurtović), Žinko, M. Matko, Ihbeisheh, Primc, Agboyi, Mensah, Abdurahimi (od 57. Đajić), Krcić, A. Matko (od 57. Nukić).



Rumeni kartoni: Bongongui; M. Matko, A. Matko, Nukić.

Spremljanje tekme v živo:

KONEC TEKME! Tabor je tekmo mirno pripeljal do konca in prišel do četrte prvenstvene zmage sezone, na katero je čakal pet tekem, zadnje štiri prvenstvene tekme pa je izgubil.



VIDEO: gol Luoisa Bongonguija:





GOOOL! Očitno je v Sežani vse odločeno. Po veliki napaki vratarja Brava Domna Grila je v 73. minuti zadel Louis Bongongui.



VIDEO: gol Leona Severa:





GOOOL! Tabor je v 59. minuti zadel še drugič. Z glavo je v polno meril Leon Sever in prišel do drugega prvenstvenega gola sezone.



56. minuta: Tabor je imel izjemno priložnost za povišanje vodstva. Streljal je Kamerunec Louis Bongongui, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Brava.



VIDEO: gol Predraga Sikimića:





GOOOL! No, pa smo v Sežani dočakali prvi gol. Po podaji Leona Severa je z glavo pred golom streljal Predrag Sikimić in najprej zadel vratnico, potem pa prišel do odbite žoge in jo spravil v prazno mrežo. Srb, ki je na začetku sezone zadeval kot za stavo, je tako prekinil 35-dnevni strelski post in prišel do sedmega prvenstvenega gola sezone.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvih 45 minutah nismo dočakali zadetka, ga bomo v drugih? Na prvem medsebojnem obračunu Tabora in Brava, ki se je končal z zmago drugega z 1:0, je gol padel po uri igre.



POLČAS! V prvih 45 minutah gola nismo videli. Tabor je bil malo boljši in si pripravil nekaj priložnosti, a rahle premoči ni izkoristil. Kako bo v drugem delu igre?



44. minuta: s šestimi goli z naskokom najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić je imel na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora, a je iztržil le kot.



Tudi na prvem medsebojnem obračunu današnjih tekemcev konec julija v Ljubljani nismo videli prav veliko zadetko. Z 1:0 je zmagal Bravo.



30. minuta: precej nezanimivo srečanje spremljamo v Sežani. Mreži obeh novincev v prvi ligi še mirujeta.



VIDEO: priložnost Antonia Azinović:





15. minuta: priložnost za Tabor. Z glavo je pred golom streljal Hrvat Antonio Azinović, a se je z obrambo izkazal vratar gostov Domen Gril.



ZAČETEK TEKME! Na dan, ko bo v središču pozornosti seveda predvsem odbojka in finale evropskega prvenstvu v Parizu, kjer bodo Slovenci lovili evropski naslov, sta na sporedu tudi dve tekmi slovenske nogometne prve lige. Za začetek se javljamo iz Sežane, kjer spremljamo obračun novincev v ligi, domačega Tabora in ljubljanskega Brava.