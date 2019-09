Hadžić čestital Mariboru, Vidmarju pa namenil kritiko: Tega se ne sme početi

Trenerja Maribora in Olimpije, Darko Milanič in Safet Hadžić, sta se po dramatičnem derbiju v Ljubljani, ki je bil odločen v zadnjih minutah, strinjala v marsičem. Tudi v tem, da je zmaga Maribora (4:2) povsem zaslužena. Strateg poraženih gostiteljev je objokoval napake, ki so si jih privoščili njegovi izbranci.

V sedmo ne gre rado. Safet Hadžić je šestkrat ostal neporažen proti Mariboru, v sedmo, zanimiva igra simbolike, takšno številko nosi na dresu prav vijolični junak Rok Kronaveter, pa se mu ni izšlo. Dolgo je kazalo, da se mu bo. Večna tekmeca sta v dolg sodniški podaljšek vstopila z neodločenim rezultatom (2:2), nato pa je vnovični pritisk Maribora obrodil sadove. Kronaveter je izkoristil ogromno napako kapetana Olimpije Nejca Vidmarja, ki je hotel izbiti žogo, a ga je zadela v koleno in se odbila do Mariborčana. To je bil trenutek, ki je odločil zmagovalca, navijači zmajev pa kar niso mogli verjeti, da je njihov ljubljenec zakrivil takšno napako.

''Čestitam Mariboru za zmago, a premagali smo sami sebe. To ne pomeni, da Maribor ni bil v nekih trenutkih boljši od nas. Zagotovo je bil v prvih 20 minutah. Takrat je izkoristil zadeve, na katere sem opozarjal. Lovili smo se, Maribor pa je dominiral. A smo tudi mi imeli svoje trenutke. Ko smo bili dobri, smo obrnili zadevo, nato pa zaradi naših neumnosti tekmo izgubili. Na koncu je rezultat takšen, kot je. Maribor je zasluženo zmagal,'' je po porazu v velikem derbiju povedal Hadžić. Prvič je izgubil proti vijolicam, Olimpija pa je s tem izpustila še zadnjo prednost, ki jo je imela pred največjim tekmecem.

Tega ne bi smel početi Če vratar Vidmar ne bi storil napake, bi morda še vedno vodila za tri točke. ''To, kar je naredil on, se ne sme delati. Nikoli. To je bila velika napaka vratarja,'' je bil kritičen do neuspešnega izbijanja žoge, ki si ga je privoščil prvi čuvaj mreže. Napaka Vidmarja, ki je spravila v slabo voljo njegovega trenerja: Njegovo darilo je spretno izkoristil Kronaveter in na prvem derbiju, ki ga je odigral v dresu Maribora, utišal ljubljansko občinstvo. Z dvema zadetkoma, na koncu pa še s podajo za končnih 4:2.

Olimpijo eliminirali tam, kjer je najboljša

Darko Milanič je v Ljubljani uresničil zadani cilj. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Odigrali smo zelo dobro tekmo in zasluženo zmagali. Skozi srečanje smo si prigarali več, zelo dobrega tekmeca pa eliminirali tam, kjer je najboljši,'' je bil strateg Maribora ponosen, kako so pristrigli krila prodorni in kreativni igri Olimpije prek krilnih napadalcev.

''Zelo hitro smo povedli. Takrat smo igrali zelo dobro, nato pa popustili, kar je posledica tega, ker še nismo tam, kjer bi radi bili. Nismo delali to, kar bi morali. Pustili smo tekmecu, da nas je izigral po naši desni strani. Nismo stali dobro. Ko tako popustiš, ni dobro. Tekmeca smo tako v drugem polčasu vrnili v igro, nato pa nas je delo nagradilo z dvema zadetkoma v zadnjih trenutkih. Zadovoljni smo tako zaradi nadaljevanja zmagovitega niza, kot tudi tega, kar smo pokazali,'' je žarel od zadovoljstva Darko Milanič.

To je bila že šesta zaporedna prvenstvena zmaga Maribora, s katero je točkovno ujel Olimpijo. Njegov načrt, vršiti pritisk na zadnjo linijo Olimpije, je uspel v popolnosti. Na roko mu je šla tudi zelo hitra podlaga. ''Tekmec je bil zelo nezanesljiv, to nam je dalo energijo,'' je dejal Izolan.

Hadžić zaradi pritiska Maribora, ki je dal misliti Olimpiji, po izenačenju na 2:2 ni zaukazal popolnega napada na zmago. ''Maribor je nevaren. Hotel sem umiriti zadevo, ker sem vedel, da lahko izgubimo. Potem se je to res zgodilo, a zaradi naše neumnosti,'' se je ponovno vrnil k tretjemu zadetku Maribora, ki je padel po napaki Vidmarja.

V Stožicah imajo mir

Maribor v 1. SNL ni za točke izgubil v Ljubljani že od leta 2014. Foto: Grega Valančič/Sportida Tradicija zadnjih večnih derbijev se tako ni prekinila. Maribor se ponavadi veseli v Stožicah, Olimpija pa v Ljudskem vrtu. Vijolice so v 1. SNL neporažene v Ljubljani že pet let in pol! ''Imamo mir. Lahko si pripravimo plan. In ko se ga držimo, je uspeh zagarantiran,'' je trofejni trener Maribora, ki je v tej sezoni že doživljal vzpone in padce (ponudil je že odstop, a ga je vodstvo kluba po tekmi s Taborjem zavrnilo, op. p.) skušal pojasniti fenomen boljših rezultatov Maribora na tekmah z Olimpijo v Ljubljani kot pa v mestu ob Dravi.

''V Ljudskem vrtu je malce več nemirnosti, ker moreš bistveno več narediti v napadu in dominirati. Kakovosten tekmec to komaj čaka in te kaznuje,'' je dodal. V Stožicah je izkoristil napake gostitelja in si priigral zmago, ki ga je lansirala na vrh razpredelnice. Po uvodni tretjini sezone je tako rezultat med Mariborom in Olimpijo izenačen. Oba sta izpadla iz Evrope in pokala, v prvenstvu pa zbrala enako število točk. To pa je napoved, ki prinaša še kako zanimivo nadaljevanje sezone!