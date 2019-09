Šov Kronavetra, ki je spravil navijače Olimpije v solze

Kako nepredvidljiv zna biti nogomet! Maribor je hitro šokiral Olimpijo, kmalu povedel z 2:0, nato so gostitelji vrnili udarec, že v začetku drugega dela izenačili, nato pa je v izdihljajih srečanja, ko sta se večna tekmeca spogledovala z remijem, uprizoril šov Rok Kronaveter in nekdanjemu delodajalcu prizadejal ogromno škodo. V Ljubljani se je začela mariborska veselica, prvaki so zmagali s 4:2 in ujeli Olimpijo.

Večni derbiji so znali v Stožice zvabiti že več gledalcev. Na deževno soboto, ko je bila športna Slovenija na krilih odbojkarske vročice že napol z mislimi v Parizu, se jih je zbralo nekoliko manj kot ponavadi, a je tekma vseh tekem, kar jih lahko ponudi Prva liga Telekom Slovenije, vseeno potekala v zelo bučnem in razgretem ozračju, dostojnem nazivu velikega slovenskega derbija.

Začelo se je žalostno, z minuto molka v spomin na nedavno preminula nekdanja trenerja zmajev Suada Beširevića in Vukašina Višnjevca, pri predstavljanju nastopajočih je pričakovano največ žvižgov s strani domačih navijačev prejel nekdanji kapetan Olimpija, zdaj pa obrambni steber Maribora Nemanja Mitrović, prvič je v Stožicah kot vijolica nastopil Rok Kronaveter, nenazadnje pa je bilo zanimivo tudi pri gostiteljih, saj sta v obrambi sodelovala nekdanja ''Mariborčana'' Miral Samardžić in Denis Šme.

Zahović ekspres po 52 sekundah!

Največja slovenska kluba sta se prvič v tej sezoni znašla na vodilnih položajih, ravno pred 12. krogom. Mariborčani so v dvoboj vstopili motivirano, iskali pot do šeste zaporedne zmage, v Ljubljani pa so na tekmi 1. SNL nazadnje izgubili daljnega leta 2014!

Maribor se je vodstva na tokratnem derbiju razveselil že po manj kot minuti igre. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tokrat so začeli dvoboj odločno, temeljito in še kako učinkovito! Ni minila niti minuta, pa so se Štajerci že veselili. Po 52 sekundah je žoga po strelu Luke Zahovića z glavo zatresla mrežo gostiteljev. Ekspresno vodstvo, ki ga marsikateri gledalec sploh ni videl, saj so še vstopali na tribune. Izjemno akcijo gostov je začel Denis Klinar, tudi nekdanji zmaj, nato pa je Dino Hotić mojstrsko zaposlil Zahovića, ta pa z natančnim strelom prisilil Nejca Vidmarja k hitri predaji. Izmuznil se je obrambi in nakazal, da je Maribor lačen zmag in zadetkov.

Mariborčani napadali, Olimpija v šoku

To je bil ogromen šok za Olimpijo. Mariborčani so zbili tekmeca na njihovo igralno polovico in zapravljali priložnosti. Kronaveter je tako že v 4. minuti prisilil Vidmarja k vrhunskemu posredovanju, ko je streljal z 20 metrov, le tri minute pozneje se je znašel v vnovičnem mat položaju, a je z glavo streljal neposredno v kapetana zmajev.

Olimpija je doživljala hude težave, občinstvo je bilo v šoku, resneje je zaživelo šele v 14. minuti, ko je od glavnega sodnika Nejca Kajtazovića pričakovalo, da bo Špiro Peričić za petelinjenje in odrivanje Luke Menala, oba sta rojena soseda iz Dalmacije, prejel vsaj rumeni karton, a sta jo oba odnesla z ustnim opozorilom.

Rok Kronaveter je ob povratku na štadion v Stožicah, kjer je še v prejšnji sezoni igral za Olimpijo, zadel že v prvem polčasu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kronaveter potrdil zakon bivšega

Nadaljevalo se je z ofenzivo vijolic. Napadi niso pojenjali, znova pa je opozoril nase Dino Hotić. Zaposlil je Kronavetra, ki je ušel ljubljanski obrambi, prehitel Vidmarja in zatresel mrežo nekdanjega kluba. Na jugu, kjer se je zbralo okrog 500 mariborskih navijačev, je sledil delirij navdušenja. Olimpija je bila na kolenih, zaostajala je že z 0:2, Maribor pa bi lahko prednost še povečal. Zahović je preveč okleval, nato pa je njegov strel z golove črte z glavo odbil Vitalijs Maksimenko.

Kaj kmalu je napadalec Maribora s številko 11 atraktivno zatresel mrežo, a se na semaforju ni izpisal rezultat 0:3. Pred tem je Hotić, ki je zaigral prvovrstno, kot da bi hotel po tem, ko se ga povezuje z reprezentanco BiH, dokazati, kaj resnično zmore, igral z roko, tako da je sodnik zadetek razveljavil.

Koreografija prebudila zmaje, Menalo za 1:2

Olimpiji igra ni in ni stekla. Potem pa je sledila velikanska koreografija navijačev na severu. Kot da bi podala nogometašem moči. Izbranci Safeta Hadžića so zaigrali odločneje, v 33. minuti pa se je med strelce vpisal Luka Menalo. Izkoristil je smelo podajo Tomislava Tomića. Ko je odšepal po žogo, da bi jo čimprej nesel na sredino igrišča, se je držal za koleno, a so bile skrbi zeleno-belih odveč. Lahko je nadaljeval s tekmo.

Na tribunah je bilo, tako kot vedno na derbijih, precej pestro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostitelji so se prebudili, občinstvo je oživelo, Olimpija je našla priključek. Zaigrala je bolje in šla po izenačenje, a je ostalo pri dragocenem vodstvu gostov. Ante Vukušić je v 42. minuti s prostega strela z žogo v glavo nastreljal Mitrovića, ki je potreboval kar nekaj časa, da je prišel k sebi in lahko nadaljeval z igro. Tako se je prvi polčas končal s tesno prednostjo prvakov.

Vukušić iz ''druge'' za 2:2

Olimpija je z dvema menjavama nakazala še napadalnejšo igro. Vstopila sta Vitja Valenčič in Eric Boakye, odšla Denis Šme in Marko Putinčanin. Najprej so zapretili gostje prek Rudija Požega Vancaša, nato pa je sodnik Kajtazović brez uporabe sistema VAR, a z daljšim posvetom s stranskim sodnikom v 53. minuti pokazal na belo točko. Ocenil je, da je Nemanja Mitrović, ki je lahko tik pred tem na severni tribuni uzrl opolzko žalitev navijačev Olimpije na njegov račun, nepravilno oviral Mirala Samardžića.

Odgovornost je prevzel Ante Vukušić, Kazenski udarec je izvedel nepopolno, Kenan Pirić je prebral njegovo namero in ubranil strel, a se je žoga odbila ravno do najboljšega strelca Olimpije, ki je bil v drugo bolj konkreten in brez težav izenačil na 2:2. Olimpiji se je posrečil hitri preobrat.

Ante Vukušić je z osmim prvenstvenim golom, s katerim je skočil na vrh lestvice strelcev, izid poravnal na 2:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni manjkalo dosti, pa bi Maribor hitro vrnil udarec Olimpiji. Le štiri minute po izenačenju. Mitja Viler je poslal zelo uporaben predložek v kazenski prostor. Našel je Zahovića, ki je streljal po sredini vrat in prisilil kapetana Vidmarja, da je pokazal vse mojstrstvo in preprečil novo vodstvo gostov.

Pri Mariboru je zaradi poškodbe rame zapustil igro Dino Hotić. Vstopil je Jasmin Mešanović, nato pa so si lahko igralci malce odpočili, saj je sodnik zaradi goste megle, posledice navijaških dejanj ob uporabi pirotehničnih sredstev, prekinil dvoboj za nekaj minut.

Kronaveter zahteval 11-m, a …

V 74. minuti je Aleks Pihler streljal mimo vrat, nato pa je bila opravljena predzadnja menjava na tekmi. Namesto Zahovića je vstopil v igro rekorder NK Maribor in 1. SNL Marcos Tavares. Predal mu je kapetanski trak, ritem igre pa je nekoliko padel. A ne za dolgo. V 83. minuti je Kronaveter padel v kazenskem prostoru Olimpije po posredovanju Samardžića, a je sodniška piščalka ostala nema. Strelec drugega gola za Maribor je zaradi protestov prejel le rumeni karton, v 86. minuti pa bi lahko Alexandru Cretu bolje izkoristil protinapad, ko je predal žogo v noge tekmecu.

Na igrišču se je iskrilo od prve do zadnje minute. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani so čutili, da bi lahko prišli do zmage, s katero bi se točkovno izenačili z Olimpijo, nekaj nevarnih napadov pa so uprizorili tudi gostitelji. Strel Anteja Vukušića je končal v bloku mariborske obrambe, nato pa ni manjkalo veliko, pa bi Peričić skoraj premagal lastnega vratarja.

Velika napaka Vidmarja in šov Kronavetra

Ostalo je pri 2:2, sodnik je pokazal, da se bo igralo šest minut sodnikovega podaljška. Sprva jih je zaznamoval vstop v igro Amirja Derviševića, ki je tako zaigral prvič v tej sezoni, nato pa je sledilo veliko darilo vratarja Olimpije. Nedopustno napako, ob najbolj neprimernem trenutku za gostitelje, si je privoščil domači kapetan Vidmar. Izkoristil jo je njegov donedavni soigralec Kronaveter in z bližine popeljal Maribor do sladkega vodstva.

Kronaveter je bil junak Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vijolice so zadele v izdihljajih srečanja za 3:2, izkušeni Mariborčan pa je postal z dvema zadetkoma veliki junak dvoboja. Odigral je prvi večni derbi v dresu NK Maribor in to tako dobro, da si ga bo zapomnil do konca življenja. Do konca je bilo še nekaj ''sekund'', ravno dovolj, da je v naslednji akciji še enkrat ušel grogirani ljubljanski obrambi in z desne strani idealno serviral žogo Rudiju Požegu Vancašu, ta pa je povišal prednost na 4:2 in poskrbel za ogromno rajanje državnih prvakov.

Mariborski navijači so skandirali ''Vidmar Viola'', nogometaši Olimpije kar niso mogli verjeti, kaj jim je ušlo iz rok, Mariborčani pa so se razveselili že šeste zaporedne zmage, s katero so povsem ujeli Olimpijo in napovedali dramatično nadaljevanje sezone! V Prvi ligi Telekom Slovenije bo še pestro, zanimivo pa je tudi, da se lahko vodilnemu dvojcu v ponedeljek pridruži še tretji, Aluminij!

Olimpija : Maribor 2:4 (1:2)

Stadion Stožice, sodniki: Kajtazović, Žunič in Vukan.



Strelci: 0:1 Zahović (1.), 0:2 Kronaveter (16.), 2:1 Menalo (33.), 2:2 Vukušić (54.), 2:3 Kronaveter (90.), 2:4 Požeg Vancaš (90.).



Olimpija: Vidmar, Šme (od 46. Boakye), Samardžić, Maksimenko, Jurčevič, Tomić, Putinčanin (od 46. Valenčič), Čekiči (od 71. Lupeta), Menalo, Savić, Vukušić.

Maribor: Pirić, Viler, Peričić, Mitrović, Klinar, Cretu (od 90. Dervišević), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Hotić (od 59. Mešanović), Zahović (od 76. Tavares).



Rumeni kartoni: Tomić, Savić, Maksimenko; Kronaveter, Tavares.

