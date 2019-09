Poker mojstrovin Olimpije. Ena v slogu Zlatana Ibrahimovića.

Nogometaši Olimpije so v derbiju 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije s 4:1 premagali Domžale, ob tem pa navdušili predvsem v napadu. Zabili so štiri gole, prav vsak ob njih pa je bil zelo atraktiven.

Najprej so nogometaši Olimpije zadeli v 16. minuti, ko je Stefana Savića z atraktivno podajo zaposlil Luka Menalo, Savić pa je potem z učinkovitim in natančnim strelom res lepo akcijo kronal z zadetkom v mreži Domžal. Potem je z evrogolom po strelu od daleč Olimpijo v vodstvo z 2:1 v 33. minuti popeljal Endri Čekiči. V 62. minuti je z novo mojstrovino postregel Savić in zadel za vodstvo Ljubljančanov s 3:1, v 74. minuti pa so maloštevilni gledalci v Domžalah videli še verjetno najbolj zanimiv zadetek na tekmi.

Jucie Lupeta je v svojem drugem nastopu po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe le nekaj trenutkov za tem, ko je pritekel na igrišče, postavil končni izid, potem ko je zadel na zares atraktiven način. Portugalec je ob tem spomnil na švedskega superzvezdnika, ki v zadnjem času navdušuje v severnoameriški ligi MLS, Zlatana Ibrahimovića.

Kateri izmed štirih zadetkov Olimpije v Domžalah vas je najbolj navdušil? prvi gol Stefana Savića 14,00% +

drugi gol Stefana Savića 4,00% +

gol Endrija Čekičija 18,00% +

gol Jucieja Lupete 64,00% +

Prvi gol Stefana Savića:

Gol Endrija Čekičija:

Drugi gol Stefana Savića:

Gol Jucieja Lupete: