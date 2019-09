Kapetan Olimpije se opravičuje: Najraje bi se zakopal v zemljo

Nejc Vidmar, edini slovenski reprezentant v vrstah Olimpije, si je v zadnjih minutah večnega derbija privoščil nedopustno napako, s katero je obdaroval Maribor in mu omogočil zmago (2:4). Po dvoboju je kot pravi kapetan prevzel odgovornost za boleč poraz. Stopil je pred novinarje, se pokesal in priznal krivdo.

Ni mu (bilo) lahko. Na večnem derbiju je storil napako, ki bo še dolgo pekla navijače Olimpije. Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj med ljubljanskim in mariborskim klubom končal brez zmagovalca (2:2), je Nejc Vidmar površno ocenil let žoge, ki mu jo je podal Eric Boakye.

Narobe je ocenil žogo

Rok Kronaveter se je proti Olimpiji v prvem večnem derbiju, na katerem je branil barve Maribora, izkazal z dvema zadetkoma in podajo. Foto: Grega Valančič/Sportida ''To je bila moja napaka. Narobe sem ocenil žogo in jo udaril s kolenom. V tistem trenutku sem imel napeto mišico, moral pa bi imeti sproščeno, zato se mi je žoga preveč odbila. Precenil sem žogo. To je moja krivda. Prevzemam svoj del odgovornosti za poraz in ne bežim od nje. Upam, da se bom lahko v prihodnosti odkupil za takšno napako,'' je po stresnem porazu, s katerim je Maribor po točkah ujel Olimpijo, priznal prvi čuvaj zmajev.

Takrat je Mariborčan Rok Kronaveter, še donedavno soigralec ''Zelenega'' Vidmarja, rade volje sprejel darilo, ga brez večjih težav v naletu zaobšel in žogo potisnil v prazno mrežo.

''Najraje bi se zakopal v zemljo, a se je treba iz tega nekaj naučiti in kaj odnesti. Potrebno je delati naprej in že v naslednjem krogu pokazati pravi obraz,'' 30-letni Ljubljančan, ljubljenec občinstva in navijačev zeleno-belih, srčno upa, da bo prihodnjo nedeljo, ko se bo Olimpija (6. oktober) mudila na Gorenjskem, že veliko bolje in si zeleno-beli v Kranju proti Triglavu ne bodo privoščili toliko usodnih napak.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

Po tisti, ki jo je storil Vidmar, so vijolice povedle s 3:2. Zabava na južni tribuni stoženskega stadiona se je lahko začela. Le dve minuti pozneje je Kronaveter, dvakratni strelec proti Olimpiji, prispeval tudi podajo. Vidmarja je za konec premagal še Rudi Požeg Vancaš in postavil končni rezultat 4:2.

Ekipo je pustil na cedilu

Tako je Rok Kronaveter mimo Nejca Vidmarja odhitel do tretjega zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je uresničil cilj, mrežo Olimpije pa, zanimivo, tresel le v začetnem in končnem obdobju srečanja. Že po 17 minutah je denimo vodil z 2:0 … ''Prvih 20 minut je bilo res slabih. Nismo se zmenili, da bomo šli tako v tekmo. Potem smo se vrnili v igro, začeli igrati, v drugem delu pa storili preveč individualnih napak. Na koncu tudi z menoj na čelu. Priznam. Na žalost sem pustil ekipo na cedilu, a tako je pač v športu,'' je s cmokom v grlu odgovarjal pred mikrofoni.

Spomin se mu je vračal na tisti trenutek, ko mu je podal Boakye, na žogo pa je prežal Kronaveter, kateremu se je vztrajnost na koncu tudi izplačala. Vidmar si bo skušal zdaj ta prizor čimprej izbrisati iz misli, se raje spomniti na uspešne obrambe, katerih je bilo na tej tekmi kar nekaj, največkrat je ubranil nevarne strele Kronavetru in Luki Zahoviću, in naslednjih tekem.

Zdaj se starta od ničle

Kapetan Olimpije se je proti Mariboru izkazal tudi z nekaterimi vrhunskimi posredovanji. Foto: Grega Valančič/Sportida Po 12 krogih sta torej Olimpija, ki je bil ves čas te sezone v vodstvu pred Mariborom, in njen največji tekmec točkovno poravnana. Vijolice so v Ljubljani nadaljevale zmagoviti niz, saj so dobile zadnjih šest srečanj!

''Zdaj startamo od ničle. Težko je tako izgubiti tekmo, a je pred nami še dovolj novih, da se vrnemo. Na trenutke zgledamo super, na trenutke pa nedopustno,'' mu ni všeč, da Olimpija na zadnjih tekmah ponavadi kaže dva obraza.

Tokrat je tisti, manj uspešni, napravil tako veliko napak, da se je Mariboru odprla pot do velike zmage.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Največjo je storil prav Vidmar, mariborski navijači pa so si po njegovem darilu dali celo takšnega duška, da so mu skandirali ''Vidmar, Viola'' … To je bil šele udarec za kapetana Olimpije, ki se po tekmi ni skrival, ampak odločno prevzel krivdo za poraz. Kot pravi kapetan.