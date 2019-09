Sijajen rojstni dan za Šimundžo in prvi poraz za Razdrha

Sobočani so niz neporaženosti podaljšali na štiri tekme in ostajajo v stiku z vrhom. Domžalčani pa so ostali pri dveh zmagah ter doživeli drugi zaporedni poraz, tako da ostajajo pri desetih točkah oziroma jih imajo 14 manj od vodilnih Maribora in Olimpije.

Prvi polčas uvodoma ni prinesel posebej razburljive predstave, domači so sicer imeli nekaj polpriložnosti, v 18. minuti pa celo dosegli gol, a po mnenju sodnikov iz prepovedanega položaja. Zato pa so črno-beli povedli v 28. minuti, ko se je Amadej Maroša odločil za strel s približno 20 metrov in žogo poslal čez Ajdina Mulalića v mrežo Domžal.

Domžalčani več kot pol ure niso sprožili resnega strela proti vratom gostiteljev, v 42. minuti pa dosegli gol prek Damjana Vukliševića. Toda slednji je ob skoku napravil prekršek nad svojim čuvajem, tako da so sodniki zadetek razveljavili.

Amadej Maroša se je izkazal z dvema goloma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po dokaj mirnem uvodu drugega polčasa so domači navijači skočili v zrak v 58. minuti. Takrat je Nino Kouter povišal na 2:0, potem ko je sprožil s 25 metrov in zadel levi zgornji kot vrat tekmecev.

V 67. in 68. minuti so nase opozorili tudi Domžalčani, najprej je Matko Obradović posredoval po strelu Rauna Sappinena z glavo, nato pa je Tamar Svetlin z 12 metrov zatresel prečko. Že minuto pozneje pa so domači spet zadeli.

Klemen Šturm je prodrl po levi strani in podal do Maroše, ta je v kazenskem prostoru preigral še Gregorja Sikoška in nato malce z leve zadel za 3:0. V 77. minuti je pri gostih od daleč poskusil Senijad Ibričić, izkazal pa se je Obradović. Že v sodniškem dodatku je prečko zadel še Matija Rom.

Sobočani bodo v 13. krogu prihodnjo soboto gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo gostili sežanski Tabor.

Mura : Domžale 3:0 (1:0)

Stadion v Fazaneriji, sodniki: Vinčić, Benc in Skok.



Strelca: 1:0 Maroša (28.), 2:0 Kouter (58.), 3:0 Maroša (69.).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kouter, Šporn, Bobičanec, Šušnjara (od 88. Bubnjar), Horvat (od 74. Mulić), Maroša (od 81. Brkić).

Domžale: Mulalić, Sikošek, Klemenčič, Vuklišević (od 46. Mujan), Rom, Ilić (od 57. Ćorluka), Käit, Svetlin, Ibričić, Podlogar, Sappinen (od 74. Jakupović).



Rumeni kartoni: Bobičanec; Ilić, Ćorluka.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura je zasluženo prišla do zmage.



GOOOL! Kdor ne da, dobi, pravimo. Očitno res. Takoj po zapravljeni priložnosti Domžal je Mura na drugi strani v 69. minuti zadela še tretjič. V polno je drugič na tekmi zadel Amadej Maroša.



68. minuta: prečka najstnika v vrstah Domžal Tamarja Svetlina, ki mu je po strelu od daleč le nekaj centimetrov zmanjkalo, da bi po prvencu v prvoligaški druščini zadel še na drugi tekmi zapored.



GOOOL! Še en spektakularen gol. Spet je zadela Mura, tokrat je v 58. minuti za novo mojstrovino poskrbel Nino Kouter.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Fazaneriji čaka v drugih 45 in še nekaj minutah?



POLČAS! Nogometaši Mure na odmor odhajajo z minimalno prednostjo.



40. minuta: poizkusil je Luka Bobičanec in bil blizu povišanja vodstve Mure, a ni zadel.



GOOOL! V 28. minuti smo v Fazaneriji dočakali prvi gol. V 28. minuti je zadel Amadej Maroša, njegov gol pa je bil pravcata poslastica.



15. minuta: nevarna je bila Mura. Poizkusil je Matic Maruško, a ni zadel.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Domžal. V Stožicah smo videli spektakularen derbi, kakšen pa bo ta, v katerem se merita Mura in Domžale?



Javljamo se iz Murske Sobote, kjer je na sporedu še drugi derbi dneva. Četrtouvrščena Mura gosti Domžale, ki so po slabem štartu v spodnjem delu lestvice, a so po prihodu Andreja Razdrha tudi one začele nabirati točke.