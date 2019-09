Žaljivi transparenti in zmerljivke se ga niso dotaknili #video

"Lepo se je bilo vrniti v Stožice," je po večnem derbiju z infarktno končnico priznal Rok Kronaveter. Z dvema zadetkoma in podajo je postal veliki junak Maribora (4:2) in prekrižal načrte nekdanjim soigralcem. To je bila zanj prav posebna tekma, podobno velja za Nemanjo Mitrovića, nekdanjega kapetana Olimpije, ki so ga v Ljubljani pričakale številne žalitve navijačev. "To je sestavni del nogometa. Ni bilo pretirano," je pojasnil.

Oba sta vrsto let nosila dres Olimpije, z njo osvajala lovorike, v soboto pa sta prvič čar večnega derbija okušala kot vijolici. Eden je rojen Mariborčan, drugi je Ljubljančan. Vedela sta, da ju navijači Olimpije ne bodo pričakali s cvetlicami in aplavzom, ampak žvižgi in zmerljivkami. Zlasti v primeru nekdanjega kapetana Olimpije.

Nemanja Mitrović in Rok Kronaveter po derbiju:

Zaradi zahtevne psihološke priprave na tekmo sta se o tem, kaj bi ju lahko pričakalo v Stožicah, pogovorila tudi s trenerjem Darkom Milaničem. "To ju ni zmotilo. V tem, da te navijači zmerjajo, ne vidim kakšne težave. To je folklora, vi pa boste znali presoditi, ali je to dobro ali slabo. Dobro sta zdržala," je po sladki zmagi nad zmaji, s katero se je Maribor prvič v tej sezoni povzpel na vrh razpredelnice, dejal strateg vijolic.

Izpolnili cilj, ki so si ga zadali pred sezono

Rok Kronaveter se je izkazal na prvem večnem derbiju, na katerem je nosil dres Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvič je lahko na večnem derbiju računal tudi na pomoč Roka Kronavetra in Nemanje Mitrovića. "To je bil poseben derbi zame in za Nemanjo, pa tudi Denisa (Denis Šme, nekdanji branilec Maribora, ki igra za Olimpijo, op. p.), Alexandruja (Alexandru Cretu, nekdanji zvezni igralec Olimpije, ki igra za Maribor, op. p.) in še koga. Za vse, ki smo tukaj. Morda najbolj za Nemanjo. Lepo se je bilo vrniti sem. Zdaj igram pač za Maribor in sem vesel, da smo zmagali," je dejal najboljši igralec tekme, 32-letni Kronaveter.

V zadnjih sezonah je z zadetki razvajal navijače Olimpije, imel z njimi buren odnos, v katerem ni manjkalo vzponov in padcev, zdaj pa je eden izmed nosilcev igre Maribora. Donedavnega soigralca Nejca Vidmarja je premagal kar dvakrat, njegov drugi zadetek, ko je izkoristil napako kapetana Olimpije, pa je bil odločilen trenutek, po katerem so se lahko zmaji dokončno poslovili od (vsaj) točke.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

"Ko je Olimpija izenačila na 2:2, se je ritem umiril. Delovalo je, kot da bo remi, a smo vseeno čakali na njihovo napako in verjeli do konca. Na koncu se nam je to obrestovalo. Zasluženo smo zmagali," Kronaveter ni skrival zadovoljstva. "Prvič v tej sezoni smo prvi. To je bil naš cilj pred sezono. Upam, da bomo tu tudi ostali."

Pričakoval je, da bi lahko imel Vidmar težave

Veselje Mariborčanov, ki so se iz Stožic vrnili s sladko zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko se je v tretji minuti sodnikovega podaljška zapodil proti Vidmarju, ko je vratarju Olimpije ne najlepše žogo vrnil Eric Boakye, je čutil, da bi lahko iz te akcije vzklilo nekaj več.

"Pričakoval sem, da bo imel Nejc težave z žogo. Boakye mu ni ravno idealno vrnil žoge. To je bila neprijetna žoga za vratarja. Morda navzven ni tako delovalo, a sem pričakoval, da bi se še lahko odbila. Vidmar je naredil napako, ki sem jo izkoristil in na srečo tudi zadel," je opisal nekaj sekund, ki so jeziček na tehtnici dokončno prevesile na stran gostov iz Štajerske. Hvaležen je bil tudi trenerju, da ga je tokrat pustil v igri vso tekmo. To se mu je obrestovalo, saj jo je zagodel Olimpiji tik pred koncem.

Če je prvi zadetek, ko je v 17. minuti popeljal Maribor do vodstva z 2:0, proslavljal še umirjeno in je bilo vsakemu v Stožicah jasno, da si noče dati posebnega duška zaradi spoštovanja do nekdanjega kluba, pa je bilo po tem, ko je zabil za 3:2, povsem drugače.

Fotogalerija z derbija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

"Prvega gola se nisem kaj preveč razveselil, pri drugem pa sem se razveselil kot vsak igralec, ki odloči neko tekmo. Vseeno je bilo to v mejah normale in sem pokazal določeno spoštovanje do kluba, za katerega sem igral," se bo rad spominjal proslavljanja zadetka s soigralci, ko se je znašel pred južno tribuno, na kateri so od sreče poskakovali mariborski navijači.

Transparenti z žaljivo vsebino se ga niso dotaknili

Navijači Olimpije so se na večnem derbiju nekdanjega kapetana zmajev Nemanje Mitrovića lotili s številnimi žaljivkami. Foto: Grega Valančič/Sportida Takrat je odleglo tudi Nemanji Mitroviću. Novopečeni komandant mariborske obrambe, ki ga je trener Milanič že razglasil za vodjo zadnje vrste, se je prvič pomeril z Olimpijo v mariborskem dresu. V Stožicah je prvič nastopil kot gost, potem ko je storil prekršek na najstrožjo kazen, pa je Ljubljančanom omogočil lažjo pot do izenačenja na 2:2.

"Pri Olimpiji sem igral štiri leta in pol. Sem profesionalec in razmišljal sem le o treningih, Mariboru. Do nikogar nimam nobenih zamer," je poudaril izkušeni branilec, ki se je poleti vrnil iz Poljske in na razočaranje navijačev Olimpije okrepil vijoličasti tabor.

Ko je Maribor v drugem polčasu igral na igralni polovici, bližje severni tribuni, na kateri so najglasnejši navijači Olimpije, je Mitrovića pričakal transparent z žaljivo vsebino. Naposlušal se je zmerljivk, v kazenski prostor Maribora so poleteli celo vodni balončki. "To je sestavni del športa. Ni bilo kaj pretiranega. Tako je to v nogometu. Nimam posebnega komentarja," je dajal Mitrović vtis, kot da mu negostoljuben sprejem navijačev Olimpiji ni segel do srca.

Kdo bo v sezoni 2019/20 najboljši v Prvi ligi Telekom Slovenije? Aluminij 5,71% +

Celje 2,86% +

Maribor 68,57% +

Mura 4,76% +

Olimpija 16,19% +

Kdo drug 1,90% +

Maribor imel srečo, Vidmar pa smolo

Ko je Maribor v sodnikovem podaljšku dosegel dva zadetka, sreči Mitrovića in soigralcem pred južno tribuno ni bilo videti konca. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred tekmo in po njej mu je bilo nenavadno, saj se je prvič znašel v slačilnici v Stožicah, namenjeni gostom. Je kaj drugačna od tiste, v kateri so nogometaši Olimpije?

"Ne, niti ni tako drugačna, kar je pošteno do gostov in v duhu fair-playa. Najbolj pa je pomembna zmaga. Po dveh hitrih zadetkih bi bilo škoda, če bi ostali brez nje. Res škoda, da nismo takrat zadeli še za 3:0. Nato je Olimpija dobro krenila, zgodila se je tista 11-metrovka, ko je Samardžić hitro padel. Dobro, malce sem ga tudi povlekel, a to je sestavni del športa. V drugem polčasu nismo bili najboljši, na koncu pa smo imeli malce sreče, vratar Olimpije pa je imel veliko smole. Na derbijih se ne igra, ampak zmaguje," je bil presrečen, da je Mariboru v zanj tako posebni tekmi pomagal do dragocene zmage, s katero je po točkah ujel Olimpijo in si popravil možnosti za ubranitev naslova.

Dobro spočiti, potem pa prihaja mali derbi z Muro

Maribor je v soboto ugnal Olimpijo, prihodnjo soboto pa bo gostil Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je zmagal šestkrat zapored, prihodnji konec tedna pa bo lovil še sedmo zmago. V Ljudski vrt bo prišla Mura. "Prvenstvo je še dolgo, zato moramo že razmišljati o tekmi z Muro. Ne bo lahko, saj ima Mura dobro ekipo. To bo mali derbi," Mitrović v naslednjem krogu proti črno-belim, ki so le nekaj ur po Mariboru kar s 3:0 odpravili Domžalčane, ne pričakuje lahkega dela.

"Zdaj nas čaka malce prostih dni. Treba se bo dobro spočiti, nato pa prihaja Mura. To bo težka tekma. Šest zmag nam je okrepilo samozavest. Hočemo biti prvi, zdaj pa bo vse lažje, ker smo samozavestni. To je treba izkoristiti," je za konec sporočil Kronaveter, junak večnega derbija, na katerem je postavil novi mejnik. Na največji tekmi, kar jih premore Prva liga Telekom Slovenije, je v dresu Maribora debitiral z dvema zadetkoma in podajo.

Kronaveter je na igrišče Stožic prvič stopil kot nogometaš Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ni kaj, Rok je že v dresu Olimpije dokazal, da je najboljši igralec lige," ga je pohvalil Mitrović, še en debitant, ki je Ljubljano zapuščal z nevsakdanjimi občutki. S tem, da je premagal Olimpijo, nekdanjega delodajalca, ki mu je pred leti pomagal do lovorik.