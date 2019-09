Najboljša obramba lige je zdržala, nič ni mogel niti učinkovit celjski napad

Aluminij in Celje ostajata na četrtem oziroma petem mestu prvenstvene lestvice, saj gledalci v Kidričevem niso videli golov. Nekaj več resnejših priložnosti so imeli domači nogometaši, a na koncu se je 18. medsebojna tekma teh dveh klubov šele tretjič končala z 0:0.

Čeprav je v domači obrambi manjkal Ivan Kontek, v gostujoči pa Dušan Stojinović, so branilci obeh ekip v prvem polčasu dobro opravili svoje delo. Predvsem Kidričani so zaprli vse dostope do gola, medtem ko so Celjani dvakrat gostiteljem dopustili nevarnejši strel na gol, in sicer v drugi minuti, ko je iz bližine šibko streljal Ante Živković, in v 34., ko je Dejan Petrovič meril le malce premalo natančno.

Tudi v uvodu drugega polčasa sta bili ekipi pazljivi v obrambnih akcijah, posebej Celjani so dotlej le poredkoma prihajali v položaje, od koder bi lahko ogrozili tekmečevega vratarja. V tem delu je dvakrat pri domačih poskusil Mihael Klepač, a Matjaž Rozman skorajda ni imel dela, le malce nevarnejši je bil Stanley Amuzie v 73. minuti z diagonalnim strelom z leve strani.

V 80. minuti pa so si domači priigrali najlepšo priložnost dotlej, ko je Jure Matjašič z volejem sprožil z desne, izkazal pa se je Rozman. Nekaj sekund pozneje je žogo z golove črte žogo izbil Rok Štraus po strelu domačih z glavo po podaji iz kota.

Kidričani bodo v 13. krogu v nedeljo gostovali v Velenju, Celjani pa dan prej pri Bravu.

Aluminij : Celje 0:0

Športni park, sodniki: Balažič, Vidali in Vojska.



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Martinović, Amuzie, Jakšić, Horvat, Petrovič, Vrbanec (od 15. Leko), Matjašič, Klepač (od 88. Pečnik), Živković.

Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Travner, Ćalušić, Plantak (od 60. R. Štraus), Benedičič (od 79. Štravs), Novak, Lotrič, Božić, Vizinger.



Rumeni kartoni: Leko; Benedičič, Travner, Vidmajer.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! V Kidričevem, tako kot na prvi tekmi sezone med Aluminijem in Celjem, nismo dočakali gola.



80. minuta: gola še nismo dočakali, je imel pa priložnost Jure Matjašič, ki je prišel do strela z desne,a se je z obrambo izkazal vratar Celja.



60. minuta: ura igre je za nami, v Kidričevem pa še kar čakamo na prvi zadetek.



49. minuta: do žoge je prišel najboljši strelec prvenstva Dario Vizinger in padel prav na robu kazenskega prostora, a sodnik ni dosodil enajstmetrovke.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugih 45 in nekaj minutah? Bomo dočakali prvi gol?



POLČAS! V Kidričevem po prvih 45 mintah nismo dočakali zadetka.



VIDEO: priložnost Anteja Živkovića:





34. minuta: prva večja priložnost na tekmi. Imel jo je Hrvat v vrstah Aluminija Ante Živković, ki je prišel pred celjski gol, a ni streljal najbolje. Meril je mimo vrat.



30. minuta: pol ure igre v Kidričevem je za nami, a prav veliko dogajanja nismo videli. Na semaforju je še vedno izid 0:0. Se lahko zgodi, da tudi na drugi tekmi Aluminija in Celja v tej sezoni ne bomo dočakali gola?



ZAČETEK TEKME! Kaj nas čaka v Kidričevem? Prva medsebojna tekma v tej sezoni med Aluminijem in Celjem se je končala brez zmagovalca in tudi zadetka (0:0).



Še pred začetkom tekme so se vsi na štadionu v Kidričevem z minuto molka poklonili preminulemu Suadu Bešireviću, ki je bil svoj čas tudi nogometaš Celja.



Javljamo se iz Kidričevega, kjer se merita ekipi z najboljšo obrambo v ligi (Aluminij) in najboljšim napadom v ligi (Celje). To je tudi obračun sosedov na lestvici. Celjani so z 19 točkami na petem mestu, Kidričani pa z dvema točkama več na četrtem. Če bo Aluminij zmagal, bo z novimi tremi točkami skočil na vrh. Tudi Maribor in Olimpija imata namreč isto število točk.