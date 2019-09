Francozi v solzah, o zlatu bo odločal balkanski derbi! #video #foto

Slovenski odbojkarji so se v četrtek uvrstili v veliki finale evropskega prvenstva, potem ko so v prvem polfinalu pred razprodanimi Stožicami s 3:1 v nizih ugnali še svetovne prvake Poljake in si zagotovili najmanj srebrno odličje. V nedeljskem finalu, ki bo ob 17.30 v Parizu, se bodo za zlato kolajno udarili s Srbi, ki so v pariški dvorani AccorHotels s 3:2 ugnali domače odbojkarje in jih zavili v črno.

Francozi so s 25:23 dobili napet prvi niz, varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača pa so se vrnili v drugem (25:23) in pokazali, da galskim petelinom pred domačimi navijači ne bo lahko. Tudi v drugem nizu so srbski odbojkarji na krilih izjemnega korektorja Aleksandarja Atanasijevića, ki je samo v treh nizih dosegel 19 točk, prevladovali in na koncu s 25:21 povedli z 2:1 v nizih.

Srbi so za vstop v finale potrebovali le še niz, galski petelini se pred domačimi gledalci niso predali in v četrtem nizu spet pokazali, zakaj spadajo med najboljše na svetu ter ekspresno hitro izenačili na 2:2 v nizih. V petem nizu smo bili priča povsem drugačni sliki. Kovačeva četa je povedla s 7:1 to prednost brez težav zadržala zdržala do konca.

Pri Srbih je bil s 27 točkami najboljši Atanasijević, pri razočaranih Francozih pa je zvezdnik Earvin Ngapeth dosegel še dve več (29 točk).

Srbi na tem prvenstvu še niso okusili grenkobe poraza. Foto: CEV

Srbija je edina reprezentanca s 100-odstotnim izkupičkom na letošnjem EP. V skupinskem delu v Bruslju in Antwerpnu je dosegla pet zmag, potem ko je premagala Nemčijo, Slovaško, Španijo, Belgijo in Avstrijo. V osmini je bila boljša od Češke, v četrtfinalu od Ukrajine, v polfinalu pa še od Francije.

Slovenija je že v četrtek šokirala favorizirane Poljake. Kaj se je dogajalo? Zmagovalnega konja se ne menja in tudi slovenski selektor Alberto Giuliani ga ni. Tudi proti Poljski je začel v postavi Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Mitja Gasparini in Jani Kovačič. Poljaki so tekmo odlično začeli, hitro povedli z 9:4, nato pa je Slovenija po odličnih servisih kapetana Urnauta dosegla kar pet zaporednih točk in ujela favorizirane goste (9:9). Po izidu 10:10 so Poljaki spet povedli in celoten niz vodili za točko ali dve, po bloku nad Gasparinijem pa si priigrali prednost z 20:17, kar je bila lepa zaloga pred samo končnico.

Rajanje slovenskih odbojkarjev z navijači

Ropret že končal prvenstvo Sloveniji proti Poljski ni mogel pomagati Gregor Ropret, ki okreva po operaciji slepiča. Operiran je bil v sredo zvečer, kar pomeni, da je zanj prvenstva že konec. Zamenjal ga je podajalec OK Maribor Uroš Planinšić.

Toda slovenski odbojkarji so na tem prvenstvu že večkrat pokazali, da se nikoli ne predajo. Po dveh točkah Čebulja in napaki Leona v napadu so ponovno ujeli Poljake (20:20). Ti so po minuti odmora dosegli dve zaporedni točki, nato pa so Slovenci stopili skupaj, predvsem po zaslugi vrhunskih servisov Čebulja dosegli štiri zaporedne točke in povedli s 24:22. Izkoristili so drugo zaključno žogo, po izjemnem bloku Pajenka Leonu pa se je na semaforju izpisalo 25:23.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Poljsko (foto: Matic Klanšek Velej in Grega Valančič / Sportida):

V drugem nizu je Giuliani na igrišču zadržal Tončka Šterna, ki je ob koncu prvega niza zamenjal Gasparinija. Slovenci na navdušenje vseh v dvorani tudi v drugem nizu niso popuščali. Povedli so s 6:3, nato pa prednost dveh točk držali do rezultata 17:15. Poljaki so sicer dvakrat izenačili na 17:17 in 19:19, a Slovenci so jim vrnili z dvema zaporednima točkama in v končnico niza prišli s prednostjo dveh točk (21:19). Pri izidu 24:23 za Slovenijo so imeli domači odbojkarji tudi napad za osvojitev drugega niza, a je Leon z blokom zaustavil Čebulja. Po izenačenju je na sceno stopil Bieniek, ki je z asom Poljake popeljal v vodstvo s 25:24, nato pa so gostje slovenske odbojkarje zaustavili še z blokom (26:24).

Kakšno slovo od Stožic! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tretji niz so nekoliko bolje začeli Poljaki (6:4), a so izjemni Slovenci po seriji štirih zaporednih točk spet pokazali zobe in na noge dvignili razprodane Stožice (8:6). Po točki Čebulja je Slovenija povedla že z 10:7. Po bloku nad Kubiakom je vodila še za točko več (12:8), kar je bila prednost, ob kateri so se začele roke tresti tudi poljskim zvezdnikom. Slovenci niso popuščali in na krilih navijačev prednost le še povečevali (16:11). Proti koncu so gostje sicer malce zapretili, a ko je Štern dosegel asa za 21:17, je bilo vsega konec. Končni izid tretjega niza je bil 25:22.

Tudi v četrtem nizu so slovenski fantje pokazali noro predstavo. Ves čas so držali stik s Poljaki in jim niti za trenutek niso pustili, da bi se odlepili od njih. Kljub zaostanku z 21:20 se niso predali in ves čas verjeli, da lahko končajo tekmo že po štirih nizih. In so tudi jo, na krilih kapetana so poskrbeli za preobrat in veliko slavje.

Poljska : Slovenija 1:3 (-23, 24, -22, -23) Poljska: Nowakowski 2, Muzaj 3, Konarski 9, Komenda, Szalpuk, Leon 22, Wojtaszek (L), Dryzga 3, Kubiak 14, Sliwka 3, Kochanowski, Zatorski (L), Bieniek 8, Klos 1 Slovenija: Štern T. 14, Pajenk 6, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 2, Vinčić 1, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Urnaut 18, Čebulj 15, Planinšič

Slovenija v pariškem finalu že čaka nasprotnika. Kdo ji bo stal na poti do zlata, bo znano po petkovi drugi polfinalni tekmi med Francijo in Srbijo.

Evropsko prvenstvo, moški, polfinale:

Vse po tekmi s Poljsko: