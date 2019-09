Poljak, ki je v polfinalu navijal za obe moštvi: Prav je, da je zmagala Slovenija

Kako je spremljati tekmo, pri kateri navijaš za obe ekipi? Točno to se je ob četrtkovem polfinalu zgodilo Damianu, ki se je pred nekaj leti iz najbolj odbojkarskega mesta na Poljskem preselil v Slovenijo in zdaj obe državi občuti kot svoji.

Po senzacionalni zmagi slovenske reprezentance v polfinalu evropskega prvenstva v odbojki smo govorili s Poljakom Damianom Buraczewskim, ki ima s Slovenijo močne vezi. Tukaj je živel več let, se nato odselil v Avstrijo, prihodnje leto se z družino za stalno vrača na, kot pravi, "lepšo stran Alp".

Damian Buraczewski, Poljak, ki je za svoj dom izbral Slovenijo. Foto: Matjaž Vertuš Damian je tudi strasten odbojkarski navijač. "Ob odbojki sem zrasel, sem iz mesta Bełchatów, kjer je odbojka doma, tamkajšnji klub PGE Skra Bełchatów je bil ne nazadnje kar osemkrat poljski državni prvak," je povedal, "doma je odbojko vedno spremljala cela družina in še vedno je tako, pa naj bodo to reprezentančne tekme, Liga prvakov ali Liga narodov."

In to ne velja le zanj, odbojka je na Poljskem izjemno pomembna: "Sicer je še vedno drugi šport za nogometom, a je zelo priljubljena, vsi jo zelo dobro poznajo in spremljajo."

Zaradi srčne igre Slovencev je brez slabe vesti navijal tudi zanje

Četrtkov polfinale je bil zato zanj precej nenavadna tekma, saj sta se v športu, ki mu je zelo ljub, spopadli reprezentanci držav, ki ju obe občuti kot svoji domovini.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vsekakor je na neki način lepše spremljati tekmo, v kateri navijaš za obe moštvi," je dejal, "predvsem pa Slovenci že štiri leta kažejo tako srčno igro, da sem tudi zanje navijal brez vsakršne slabe vesti. Ko ekipa iz države, kjer odbojka nima tako močne tradicije kot na Poljskem, naredi tako velik korak naprej, je povsem jasno, da boš držal pesti zanje. To je za popularizacijo odbojke odlično."

"Ni dvoma, da je Slovenija igrala bolje"

Prepričan je tudi, da je bila slovenska zmaga in uvrstitev v finale povsem zaslužena: "Ni dvoma, da je Slovenija igrala bolje, v poljskem moštvu nekaj ni 'štimalo'. Naredili so preveč napak in zdi se, da psihično niso bili pripravljeni na tako trd boj. Očitno je bilo, da Poljaki vse do polfinala niso imeli resnega tekmeca in so se ob prvih težavah zlomili."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Enakega mnenja je bila tudi njegova družina doma na Poljskem, je dodal, "po tekmi mi je brat takoj poslal sporočilo, da so Slovenci igrali res dobro in da so zasluženo premagali Poljsko."

Upa, da bo uspeh reprezentance utrdil slovensko narodno zavest

Damian ne dvomi, da lahko slovenski odbojkarji v Parizu osvojijo zlato, pravzaprav je o tem prepričan. "Upam, da bo zdaj, ko bo slovenska reprezentanca osvojila zlato medaljo, ta šport tudi v Sloveniji postal še bolj priljubljen in razširjen," je dejal prepričano, "predvsem pa si uspeha slovenske ekipe želim, ker bo to nedvomno utrdilo slovensko narodno zavest, ki je po mojem mnenju Slovencem manjka. Tako kot je imajo v nekaterih državah preveč, bi je Slovenci lahko imeli več, bili bolj ponosni nase in verjeli, da zmorejo. S tega vidika je nedvomno dobro, da se je v finale uvrstila Slovenija, ne pa Poljska."

